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Зернову угоду продовжено: Кубраков розповів, скільки вона діятиме

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зернову угоду продовжено: Кубраков розповів, скільки вона діятиме
Україна буде і надалі експортувати агропродукцію через три морські порти
фото з відкритих джерел

Із 1 серпня вже 25 мільйонів тонн агропродукції було відправлено на потреби світу

Україна досягла домовленостей із Туреччиною та ООН про продовження зернової угоди на 120 днів. Про це повідомляє міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков у Facebook.

«Вдячний Генеральному секретареві Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррішу та президенту Туреччини Реджепу Ердогану, а також усім країнам-партнерам за спільні зусилля для продовження дії документа (зернової угоди – ред.) ще на 4 місяці», – заявив міністр.

За його словами, таке продовження означає, що Україна буде і надалі експортувати агропродукцію через три морські порти.

Кубраков зазначив, що з 1 серпня вже 25 мільйонів тонн агропродукції було відправлено на потреби світу.

«Водночас головним викликом є прискорення інспекційних перевірок у Туреччині. Це дозволить світу отримати ще більше української агропродукції. Також продовжуємо роботу з приєднання до зернової ініціативи портів Миколаївської області та розширення номенклатури вантажів», – додав чиновник.

При цьому продовження зернової угоди підтвердив і Ердоган.

«Я хотів би поділитися зі світовою громадськістю новинами про Чорноморський коридор. З сьогоднішнього дня закінчувалася дія угоди про зерновий коридор. У результаті переговорів з обома сторонами (Україною та Росією, – ред.) ми продовжили терміни. Стабільність документа життєво важлива», – зазначив президент Туреччини.

Зернову угоду уклали у Стамбулі 22 липня 2022 року. За участю ООН, Росії, Туреччини та України відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів (Чорноморська, Одеси та Південного), а також зі зняття бар'єрів на експорт російського продовольства та добрив. Дію ініціативи продовжували у листопаді 2022 року на 120 днів. Таким чином, її термін дії спливає 18 березня.

Разом із цим, Анкара ініціювала переговори щодо продовження зернового коридору терміном на 120 днів відповідно до початкового варіанту угоди. Про це повідомив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар у бесіді з журналістами в парламенті країни.

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Теги: міністр Миколаїв чиновник Україна Антоніу Гутерріш Facebook президент Олександр Кубраков

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