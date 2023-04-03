Білий дім повідомив, коли Україні очікувати новий пакет допомоги від США

Кірбі зауважив, що Україна продовжує вести запеклу боротьбу проти росіян та українським військовим необхідна підтримка

Що саме увійде в новий пакет наразі не відомо.

На цьому тижні Сполучені Штати Америки планують відправити до України новий пакет допомоги. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Sky News.

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«Я думаю, ви побачите, як ще один пакет допомоги з’явиться цього тижня. Я не можу надати подробиць до того часу, але ми наполегливо працювали після ухвалення останнього пакету, щоб розробити наступний», - зазначив він.

Кірбі також зауважив, що новий пакет «узгоджуватиметься» за своїм вмістом з допомогою США Україні, яка надавалася останніми тижнями, щодо поставок необхідного озброєння та боєприпасів для ЗСУ.

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Що увійде у новий пакет допомоги наразі не відомо. Однак Кірбі зауважив, що Україна продовжує вести запеклу боротьбу проти росіян та українським військовим необхідна підтримка.

Окремо Кірбі прокоментував ситуацію на фронті, зазначивши, що з поліпшенням погодних умов на полі бою в Україні очікується нова динаміка зіткнень.

Раніше повідомлялось, що у понеділок, 3 квітня, Сполучені Штати оголосять про новий пакет військової допомоги для України на суму $2,6 млрд.

До списку допомоги можуть увійти високоточні авіаційні боєприпаси, обладнання для наведення мостів, яке Україна використовуватиме для штурму російських позицій, евакуатори для допомоги виведеній з ладу важкій техніці, такій як танки, і додаткові снаряди для Nasams.

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Триває чотириста четверта доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби противник завдав три ракетних та 17 авіаційних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України.