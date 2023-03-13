Молдова пояснила, як захищатиме повітряний простір

Влада країни виділила кошти для зміцнення системи оборони

Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий в ефірі телеканалу Vocea Basarabiei розповів, що країна хоче зміцнити можливість спостереження за своїм повітряним простором. Він уточнив, що в цьому Кишиневу можуть допомогти його партнери.

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«Ми маємо можливість перехоплювати ракети, але нинішнє оснащення армії не може охопити всю територію. У нас є результати в цій галузі, використовуємо ресурси, які влада виділила для зміцнення системи оборони», – заявив глава Міноборони.

За його словами, країна обговорює це питання з низкою виробників і має намір найближчим часом зміцнити можливість спостереження за повітряним простором над своєю територією. Носатий зазначив, що раніше цій темі не приділялося достатньої уваги через відсутність необхідності розвитку таких технологій та великих витрат на це.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова Ніку Попеску заявив, що на даний момент військових ризиків для країни немає. Головні ризики, що загрожують стабільності в середині країні, мають гібридний характер.

Раніше йшлось про те, що Велика Британія збільшить видатки на оборону на суму п'ять мільярдів фунтів стерлінгів (приблизно шість мільярдів доларів США) в найближчі два роки. Причиною послугували геополітичні загрози, що виникають унаслідок війни РФ проти України та загрози з боку Китаю. Як ідеться в повідомленні, британські витрати на оборону в 2021-2022 роках становили 71,4 мільярда фунтів стерлінгів.