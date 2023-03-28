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Посилення санкцій та оборонна України: Шмигаль зустрівся з делегацією Європарламенту

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Посилення санкцій та оборонна України: Шмигаль зустрівся з делегацією Європарламенту
Шмигаль обговорив з делегацією групи Європарламенту посилання санкцій проти РФ
фото: twitter/Денис Шмигаль

Делегація групи Соціалістів та Демократів Європейського парламенту сьогодні відвідала Київ 

Сьогодні, 28 березня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з делегацією політичної групи Соціалістів та Демократів Європарламенту. Сторони обговорив питання посилення санкцій проти РФ та подальшу оборонну підтримку України. Про це Шмигаль написав у Твіттері.

«Конфіскацію російських активів, посилення санкцій та подальшу оборонну підтримку України обговорили сьогодні в Києві з делегацією групи Соціалістів та Демократів Європейського парламенту на чолі з президенткою групи Іратксе Гарсіа Перез», – зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, 19 січня, Європейський парламент ухвалив резолюцію, що закликає до створення міжнародного трибуналу щодо злочинів агресії Росії та Білорусі проти України. 

Раніше глава української держави Володимир Зеленський зустрівся у Львові з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою. Зеленський додав, що Україна прагне якнайшвидше завершити виконання рекомендацій Європейської комісії та розпочати переговори про вступ до ЄС уже цього року.

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Теги: Європейський союз санкції Денис Шмигаль міністр

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