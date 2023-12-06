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Нардеп Куницький поїхав у коротке відрядження в Ізраїль, а опинився у США – розслідування

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Нардеп Куницький поїхав у коротке відрядження в Ізраїль, а опинився у США – розслідування
Як повідомили журналісти, перші сім місяців 2023 року Куницький пробув за кордоном 54 дні, у 2022 році – 132 дні
фото з відкритих джерел

27 січня 2023 року Кабмін обмежив виїзд за кордон посадовцям і держслужбовцям

Народний депутат від Слуги народу Олександр Куницький влітку 2023 року поїхав у п’ятиденне відрядження в Ізраїль і повернувся майже за три тижні, побувавши у Флориді, – про це йдеться в розслідуванні проєкту «Схеми».

В апараті Верховної Ради повідомили журналістам, що Куницькому погодили відрядження в Ізраїль з 3 до 7 липня «у межах діяльності депутатської групи з міжпарламентських зв’язків з Ізраїлем», де нардеп є співголовою.

Олександр Куницький порушив терміни службового відрядження
Олександр Куницький порушив терміни службового відрядження
Інфографіка: «Схеми»

За інформацією «Схем», Куницький повернувся в Україну 22 липня, а 15 липня його бачили в аеропорту штату Флорида. На той час чиновникам вже було заборонено залишати країну під час воєнного стану без підстав.

У звіті нардепа сказано, що він їздив в Ізраїль «розвивати і зміцнювати дружні відносини» між країнами. Куницький згадав зустрічі з депутатами Кнесету, представниками єврейської громади, релігійних громад та українцями, які «тимчасово перебувають в Ізраїлі», не назвавши прізвищ.

Звіт про відрядження Куницького
Звіт про відрядження Куницького
Інфографіка: «Схеми»

Журналісти повідомили, що у США живе сім'я Куницького, у Флориді мешкає його офіційний помічник і власник харківського холдингу, що виробляє зарядні станції Autoenterprise, Дмитро Ніконов. Нардеп не відповів на прохання журналістів про коментар.

Як пишуть «Схеми», Куницький пропустив два засідання Верховної Ради 13 і 14 липня. Загалом за перші сім місяців 2023 року він пробув за кордоном 54 дні, у 2022 році – 132 дні, ідеться в розслідуванні.

Нагадаємо, 27 січня 2023 року Кабмін обмежив виїзд за кордон посадовцям і держслужбовцям. Зміни передбачають, що виїзд за кордон народних депутатів і депутатів місцевих рад, суддів, прокурорів, державних службовців, заброньованих за відповідними органами працівників та інших категорій осіб, може здійснюватись виключно у службове відрядження.

До слова, депутати з України, зловживаючи системою «Шлях», тікають за кордон під виглядом «волонтерів». Хтось із них відсиджується у Польщі, хтось «волонтерить» аж у США, а дехто уже багато місяців збирає по світу «гуманітарний вантаж», який ніяк не може зібрати.

Теги: кордон США депутат Олександр Куницький

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