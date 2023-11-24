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Нардеп Одарченко та ексглава Держспецзв'язку Щиголь вийшли із СІЗО під заставу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Нардеп Одарченко та ексглава Держспецзв'язку Щиголь вийшли із СІЗО під заставу
Андрій Одарченко вийшов під заставу у 15 млн грн
фото з відкритих джерел

За попередніми даними Одарченко вийшов із СІЗО під обовʼязки

Сьогодні, 24 листопада, народний депутат Андрій Одарченко та колишній голова Державної служби спецзв'язку та захисту інформації Юрій Щиголь, вийшли з-під варти. Про це повідомляють джерела в правоохоронних органах.

За попередніми даними Одарченко та Щиголь вийшшли із СІЗО під обовʼязки.

  • утриматися від спілкування зі свідками чи іншими підозрюваними;
  • здати паспорти для виїзду за кордон;
  • носити електронний браслет.

«Якщо вони обов'язки порушать, то заставу можуть стягнути в бюджет», – зазначають у Центрі протидії корупції.

Також зазначається, що у всіх випадках внесено заставу, визначену судом. «Нам невідомо, внесли вони заставу самостійно чи це зробили треті особи, але швидкість внесення багатомільйонних застав космічна», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Юрія Щиголя відправили під варту із заставою у 25 млн грн, нардепа Андрія Одарченка – із заставою у 15 млн грн, а забудовника Сергія Копистиру лише сьогодні зранку відправили у СІЗО із заставою у 100 млн грн, а вже до вечора гроші внесли.

Також нагадаємо, що нещодавно членство народного депутата Андрія Одарченка призупинили у парламентській фракції «Слуга народу». Це відбулося за рішенням голови фракції Давида Арахамії.

Нагадаємо, НАБУ затримала народного депутата Одарченка на спробі підкупити біткоїнами голову Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури. Повідомляється, що чинний нардеп та член комітету Ради з питань антикорупційної політики пропонував голові Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму хабар у біткоїнах в еквіваленті $50 тис. 

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Теги: Харків депутат бюджет хабар кордон Андрій Одарченко

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