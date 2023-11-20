Остін розповів, що США очікують від України

Міністр оборони США Ллойд Остін спілкується зі ЗМІ після низки зустрічей з вищим керівництвом у Києві

Ллойд Остін: «Це жорстка, виснажлива боротьба, і такою вона буде і в майбутньому»

США очікують, що Україна продовжуватиме витісняти росіян зі своєї території і в зимовий період. Про це заявив міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін під час брифінгу у Києві.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами Остіна, Україна вже завдала окупантам серйозних збитків, і Росії знадобиться значний час, щоб оговтатися. Зокрема, нашим захисникам уже вдалося відвоювати 50% окупованої території та відігнати Чорноморський флот від своїх берегів.

«Це жорстка, виснажлива боротьба, і такою вона буде і в майбутньому», – додав Остін.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На думку глави Пентагону, успіх України у війні проти Росії залежить від того, як вона застосовує та синхронізує передане країнами Заходу озброєння. «У такому конфлікті, як цей, немає зброї, яка могла б стати чарівною паличкою. Все залежить від наданих військових можливостей та їх чи йдеться про F-16, Hamars чи щось інше: все залежить від того, як ви використовуєте ці можливості та синхронізуєте їх для досягнення потрібного ефекту на полі бою», - наголосив глава Пентагону.

Міністр уточнив, що українські захисники готові до зими. США продовжують допомогу у такій підготовці, оскільки в пакеті допомоги, який анонсували сьогодні, міститься зимове спорядження.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки виділили новий пакет військової допомоги для України.