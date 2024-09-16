Курщина: Україна звернулась до ООН із закликом долучитися до гуманітарного реагування

З перших днів Курської операції, Сили Оборони України проявили високий професіоналізм і повне дотримання принципів міжнародного гуманітарного права

Міністерство закордонних справ України звернулося до ООН із закликом долучитися до гуманітарного реагування в Курській області Росії. Про це йдеться у заяві українського дипломатичного відомства.

Як зазначили в МЗС, Україна, дотримуючись всіх норм і принципів міжнародного гуманітарного права та прав людини, здійснюючи ефективний контроль окремих районів курської області, неухильно дотримується взятих на себе міжнародних зобов’язань у сфері міжнародного гуманітарного права, зокрема щодо захисту цивільного населення під час ведення бойових дій.

У відомстві вказали, що з перших днів Курської операції Сили Оборони України проявили високий професіоналізм і повне дотримання принципів міжнародного гуманітарного права. Цивільні мешканці на території курської області отримували та отримують гуманітарну допомогу, можливість виїзду з районів бойових дій.

«Беручи до уваги гуманітарну ситуацію та необхідність належного забезпечення основоположних прав людини на території Курської області, МЗС України звернулося до Організації Об'єднаних Націй долучитися до заходів гуманітарного реагування на зазначеній території та направило ООН відповідну ноту», – йдеться у заяві МЗС.

За повідомленням Інституту вивчення війни, росіяни відвоювали населений пункт у Курській області РФ, де українські сили також мають просування.

До відома, минулого тижня українські сапери прорвали російську оборону вздовж кордону поблизу села Новий Путь, приблизно в 30 км на захід від українського виступу у Курській області. Те, що виглядало коротким та дрібним штурмом, швидко перетворилось на набагато небезпечніше для росіян явище. Українські броньовані машини стрімко просунулися на кілька кілометрів повз Новий Путь у бік найближчого міста Веселе. ЗСУ дійшли до південної околиці населеного пункту і практично взяли його під свій контроль.