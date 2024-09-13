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«Мирний план» Китаю щодо війни в Україні: коментар США

Наталія Порощук
glavcom.ua
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«Мирний план» Китаю щодо війни в Україні: коментар США
Заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд висловився про «мирний план» Китаю
фото: ЕРА

Заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд наголосив, що найшвидшим шляхом до миру є виведення Росією своїх військ з України

Заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд розкритикував «мирний план» Китаю щодо закінчення війни Україні. Про це повідомляє Укрінформ.

«План Китаю з шести пунктів створить небезпечний прецедент. Ми тут не для того, щоб винагороджувати порушників Статуту ООН», – сказав Роберт Вуд.

Дипломат наголосив, що найшвидшим шляхом до миру є виведення Росією своїх військ з України: «Якщо Росія не прагне миру, то наступний, найшвидший шлях до миру для всього світу – позбавити її можливості продовжувати свої незаконні напади».

Вуд зауважив, що Китай сприяє російській агресії за допомогою так званого партнерства «без обмежень».

Нагадаємо, що Китай продовжить сприяти мирним переговорам і відіграватиме конструктивну роль у політичному врегулюванні кризи. Так, речниця китайського МЗС Мао Нін прокоментувала нещодавню критику президента України Володимира Зеленського так званого «мирного плану» Китаю та Бразилії, який президент назвав «деструктивним».

До слова, лідер Китаю Сі Цзіньпін може зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським наступного місяця.

Також, коментуючи можливий «мирний план» канцлера Німеччини Олафа Шольца, президент Володимир Зеленський, заявив, що не впевнений в існуванні такого плану.

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Теги: США ООН війна Китай Україна

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