Просування ЗСУ на Курському напрямку триває

Збройні сили України продовжують наступальні дії на Курському напрямку, просуваючись по всьому виступу в Курській області Росії, незважаючи на запеклий опір російських військ. Згідно з геолокаційними кадрами та звітом ISW, українські війська досягли успіхів у кількох населених пунктах, включаючи Комарівку, Семенівку, Левшинку та Російську Конопельку.

Додаткові геолокаційні кадри від 22 серпня показують, що українська армія незначно просунулась у південній частині Російської Конопельки (на схід від Суджі).

Російські джерела повідомляють про запеклі бої та спроби відбити українські атаки, зокрема в районі Нечаєва, Глушково, Коренево, Суджі та Білово. Також повідомляється про спробу українських сил провести розвідку боєм біля Забрами Брянської області, яку нібито відбили російські війська.

Російські воєнкори стверджують, що підрозділи «Дикої дивізії Донбасу,» зокрема батальйони «Арбат», «П'ятнашка» та «Сармат», нібито відбили Нечаєв, розташований на північ від Суджі. Водночас, за їхніми словами, українські війська продовжують активні бойові дії з російськими силами в районах Глушково, Коренево, Суджа та Білово Курської області.

Загалом, ситуація на Курському напрямку залишається напруженою, з активними бойовими діями та взаємними атаками. ЗСУ продовжують тиснути на російські позиції, демонструючи рішучість звільнити окуповані території.



Нагадаємо, Сили оборони України завдали чергового удару по важливих об’єктах ворога на території РФ. Зокрема уражено низку тягових електропідстанцій в Курській області.

Як повідомлялося, у ніч проти 28 липня Курська область Росії зазнала атаки безпілотників, що спричинило вибухи та пожежі у кількох районах.

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