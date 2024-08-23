Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Українські військові просунулися по всьому виступу в Курській області – ISW

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Українські військові просунулися по всьому виступу в Курській області – ISW
ЗСУ просунулися до східної частини Комарівки
фото з відкритих джерел

Просування ЗСУ на Курському напрямку триває

Збройні сили України продовжують наступальні дії на Курському напрямку, просуваючись по всьому виступу в Курській області Росії, незважаючи на запеклий опір російських військ. Згідно з геолокаційними кадрами та звітом ISW, українські війська досягли успіхів у кількох населених пунктах, включаючи Комарівку, Семенівку, Левшинку та Російську Конопельку.

Додаткові геолокаційні кадри від 22 серпня показують, що українська армія незначно просунулась у південній частині Російської Конопельки (на схід від Суджі).

Російські джерела повідомляють про запеклі бої та спроби відбити українські атаки, зокрема в районі Нечаєва, Глушково, Коренево, Суджі та Білово. Також повідомляється про спробу українських сил провести розвідку боєм біля Забрами Брянської області, яку нібито відбили російські війська.

Російські воєнкори стверджують, що підрозділи «Дикої дивізії Донбасу,» зокрема батальйони «Арбат», «П'ятнашка» та «Сармат», нібито відбили Нечаєв, розташований на північ від Суджі. Водночас, за їхніми словами, українські війська продовжують активні бойові дії з російськими силами в районах Глушково, Коренево, Суджа та Білово Курської області.

Загалом, ситуація на Курському напрямку залишається напруженою, з активними бойовими діями та взаємними атаками. ЗСУ продовжують тиснути на російські позиції, демонструючи рішучість звільнити окуповані території.
 
 Нагадаємо, Сили оборони України завдали чергового удару по важливих об’єктах ворога на території РФ. Зокрема уражено низку тягових електропідстанцій в Курській області.

Як повідомлялося, у ніч проти 28 липня Курська область Росії зазнала атаки безпілотників, що спричинило вибухи та пожежі у кількох районах. 

Читайте також: Точка «Ку». Чому Україна б'є по Курській області 

Теги: армія Курщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія не поспішає себе захищати, влада переконує росіян: нічого не трапилося…
Доктрина страуса. Як Путін сховав атомну бомбу і стер червоні лінії ТЕМА №1
19 серпня, 19:03
Перших переселенців з Курщини привезли до тимчасово окупованої Кирилівки
Стало відомо, чи евакуюються росіяни з Курщини на окуповану територію Запоріжжя
18 серпня, 04:53
Роботи на місці аварії тривали всю ніч
Падіння російського Ту-22М3: один із пілотів помер
16 серпня, 05:50
Кірбі не відповів, які саме цілі можуть стояти перед російськими солдатами, яких скеровують у Курську область
Білий дім підтвердив переміщення частини військ РФ з України до Курської області
15 серпня, 21:24
За даними The Sun, на території РФ перебуває близько 10 тис. українських військових
Білий трикутник. Що відомо про новий символ українського контрнаступу
13 серпня, 08:27
Китай робить ставку на нову антидронову зброю
Китай активізував роботу з виробництва найнеобхіднішого виду зброї
13 серпня, 07:38
За словами головнокомандувача, бої точаться практично по всьому фронту
Україна контролює близько 1000 кв. км території Росії – Сирський
12 серпня, 18:48
Бійці 225 ОШБ після зачистки знімають ганчірку з адміністративної будівлі
ЗСУ зняли російський прапор з адмінбудівлі у Дар'їно (відео)
12 серпня, 16:25
Воєнкор звинувачує «кадирівців» в провалі російської армії
Російський воєнкор пояснив, чому ЗСУ вдалося зайти в Курську область: винні кадировці
11 серпня, 11:26

Соціум

Пенсія в Німеччині для українців: роз'яснення від німецьких пенсійних органів
Пенсія в Німеччині для українців: роз'яснення від німецьких пенсійних органів
Українські військові просунулися по всьому виступу в Курській області – ISW
Українські військові просунулися по всьому виступу в Курській області – ISW
Евакуація у Курській області: Росія лякає місцевих мешканців «нацистами»
Евакуація у Курській області: Росія лякає місцевих мешканців «нацистами»
НАТО підвищує рівень безпеки на авіабазі в Німеччині – FAZ
НАТО підвищує рівень безпеки на авіабазі в Німеччині – FAZ
Операція ЗСУ у Курській області: ставлення росіян до Путіна різко погіршилося
Операція ЗСУ у Курській області: ставлення росіян до Путіна різко погіршилося
Угода про припинення вогню в Газі на фінальному етапі – посол США в ООН
Угода про припинення вогню в Газі на фінальному етапі – посол США в ООН

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Вибори президента США. Букмекери оцінили шанси Трампа та Гарріс
26K
Туск назвав країну, яка відіграє вирішальну роль у відновленні миру в Україні
24K
Звільнений з полону оборонець Маріуполя розповів, чому чеченці кращі за росіян
20K
Вперше за 10 років: готелі Туреччини пішли на непопулярний крок у розпал сезону
20K
Справа Фаріон: поліція досі шукає знаряддя вбивства (оновлено)
17K
Лариса Ніцой записала звернення до Ірини Фаріон з її улюбленим співаком

Новини

Гарріс прийняла номінацію демократів: обіцяє підтримку Україні
Сьогодні, 06:16
Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
17 серпня, 07:12
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
16 серпня, 06:40

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua