Зруйнувавши мости, ЗСУ заблокували великий шматок Курщини – Forbes

Три постійні мости, які українці атакували між п’ятницею і понеділком, були єдиними великими постійними мостами в цьому районі

Збройні сили України роблять спроби ізолювати частину Курщини, яка розташована між українським кордоном і річкою Сейм, – це майже 300 кв миль (1 миля – понад 1,6 км) області. Про це пише Forbes.

«Неясно, скільки ще мостів – постійних чи тимчасових – українським військам доведеться зруйнувати, щоб ефективно ізолювати велику ділянку Курської області, прилеглу до нинішньої зони наступу. Але, ймовірно, вони домоглися великого прогресу», – йдеться у матеріалі.

Журналісти додали, що, згідно з комерційними супутниковими знімками, отриманими з території Курщини, «три постійні мости, які українці атакували між п’ятницею і понеділком, були єдиними великими постійними мостами в цьому районі». «Можливо, росіяни тепер повністю покладаються на понтонні мости, щоб перетнути Сейм», – підкреслюється у статті.

Видання додало, що російські сили активно споруджують тимчасові понтонні мости, але вони хлипкі, і їх легше зруйнувати, аніж бетонні. «Якщо українці зосередили достатньо розвідувальних і ударних засобів, щоб знищити три постійні мости за чотири дні, то, ймовірно, немає причин, через які вони не можуть також знищити будь-які тимчасові мости, що з’являться в тому ж районі», – вважають журналісти.

Як повідомляє Інститут вивчення війни, ЗСУ активно знищують понтонні мости та інженерну техніку окупантів на річці Сейм, ускладнюючи їм логістику та пересування. Завдяки успішним атакам безпілотників, щонайменше один понтонний міст було знищено.

Нагадаємо, 12 серпня Олександр Сирський уперше підтвердив операцію ЗСУ у Курській області та заявив, що Україна контролює у Росії територію площею у 1000 кв. км. Президент України Володимир Зеленський доручив СБУ, МВС та іншим чиновникам підготувати гуманітарний план для проведення операції на території Курської області.

Натомість під час засідання з питань ситуації у Курській області, президент Росії Володимир Путін, помітно нервуючи, заявив, що йому тепер усе ясно: Україна нібито вдерлася у Курську область Росії, щоби покращити свої переговорні позиції, проте Москва не вестиме переговорів із Києвом.

Як повідомлялося, від початку бойових дій у Курській області, РФ втратила контроль над 28 населеними пунктами. Про це заявив тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Курської області Олексій Смирнов під час спілкування із російським диктатором Володимиром Путіним. Водночас за підрахунками аналітиків DeepState, орієнтовно 44 населені пункти вдалося звільнити. Також вони уточнили, що невідомий статус ще десяти населених пунктів.

До слова, член комітету з оборони країни-агресорки генерал-лейтенант Андрій Гурулєв звинуватив російських військових у провалі оборони Курської області. Він вказав, що російські військові заздалегідь не підготувалися і не збудували оборону належним чином.