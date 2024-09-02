ЗСУ закінчили зачистку кількох населених пунктах на Курщині

Водночас ворог окупував Долинівку на Донеччині

Українські військові закінчили зачистку лінії Мала Локня – Погребки в Курській області РФ. Про це повідомляють аналітики DeepState.

«Сили Оборони закінчили зачистку по лінії Мала Локня – Погребки», – йдеться в повідомленні.

Водночас ворог окупував Долинівку на Донеччині, а також просунувся біля Макіївки та в Торецьку.

Нагадаємо, Росія посилила обстріли КАБами та FPV-дронами населених пунктів Курської області, які перебувають під контролем Сил оборони України. Про це сказав речник оперативно-тактичного угруповання «Сіверськ» Вадим Мисник в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що Сили оборони України продовжують операцію, вони виконують завдання, які ставляться перед ними. Мисник повідомив, що гуманітарна ситуація на Курщині складна.

Як повідомлялося, попри те, що Суджа розташована у тилу, росіяни стирають її з лиця землі: закидають керованими авіаційними бомбами (КАБами), обстрілюють артилерією і дронами-камікадзе.