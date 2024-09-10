Генасамблея ООН визнала: у них немає змоги примусити РФ дотримуватися міжнародного права

За словами голови Генасамблеї, росіяни створили «поганий прецедент, якщо інші країни вирішать наслідувати їхній приклад»

Голова Генеральної Асамблеї ООН Денніс Френсіс заявив, що організація не має можливостей та повноважень, щоб примусити Росію дотримуватися Статуту ООН і міжнародного права. Про це він заявив на пресконференції у Нью-Йорку 9 вересня, повідомляє «Укрінформ».

За його словами, в ООН і надалі сподіваються й очікують, «що росіяни виконають свої зобов’язання». А втім, він пояснив, що можливостей та повноважень примусити росіян зробити це Генасамблея ООН не має.

«Ми діємо за переконанням, заснованим на наших цінностях і принципах, і сподіваємося, що всі держави-члени ООН дотримуватимуться зобов’язань, які вони взяли на себе при вступі, одним з яких, звичайно, є повага до територіальної цілісності інших держав», – наголосив Денніс Френсіс.

Френсіс нагадав, що Генеральна Асамблея ухвалила «низку рішучих резолюцій, які закликають Російську Федерацію поважати закон і негайно вивести свої війська» з території України.

«Я пам'ятаю, що сам вставив у резолюцію слово «негайно». Це (російська агресія, - ред.) є фундаментальним і кричущим порушенням міжнародного права, з яким ми не можемо миритися», – наголосив Френсіс.

За словами голови Генасамблеї, росіяни створили «поганий прецедент, якщо інші країни вирішать наслідувати їхній приклад».

До слова, у грудні 2023 року 19 грудня Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію, яка засуджує серйозні порушення Росією прав людини на тимчасово окупованих територіях України. А 23 лютого 2024 підтримала українську формулу миру.

Також 10 жовтня, Генеральна асамблея ООН не підтримала обрання Росії членом Ради Організації з прав людини.