Росіяни вирішили захистити Курську АЕС молитвами

На станції перед іконами було відслужено молебень

У Курчатові на Курській АЕС провели хресну ходу та молебень на тлі наступу ЗСУ. Про це інформують російські ЗМІ.

На станції перед іконами було відслужено молебень.

Потім образи пронесли хресною ходою по території всієї станції, включаючи й АЕС-2, що будується.

На Курській АЕС гундяєвські попи провели молебен



А що власне сталося? 🤔 pic.twitter.com/yUD2Sji1lo — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 24, 2024

Нагадаємо, що Російські солдати готують до оборони Курської АЕС через наближення ЗСУ. За даними журналістів, російські силовики в п’ятницю після обіду перекрили під'їзди до Курської атомної електростанції.

Зауважимо, у Курській області бойові дії ведуться «за кілька десятків кілометрів» від Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція. ЗСУ взяли населені пункти Козачія Локня, Мирний, Круглик і Бондарівка. На півдні українські з'єднання увійшли в Мартинівку і зв'язали там війська в бою. Одночасні бої велися при вході в Коренево, а також робилися спроби зайняти Ольгівку з Крем'яним.

Також є інформація, що окремі підрозділи ЗСУ перебувають приблизно за 30 км від Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція. Як пишуть пропагандистські воєнкори, найбільшою проблемою в організації оборони на Курському тактичному напрямку залишається роздробленість підрозділів та відсутність належної кількості сил.

Відомо, що російський диктатор Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Радбезу.

До слова, Міністерство оборони РФ вже не заперечує, що бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа.