Зеленський офіційно представив нового очільника МЗС Сибігу (відео)

Глава держави окреслив головні завдання для дипломатів

У вівторок, 10 вересня, президент України Володимир Зеленський представив нового міністра закордонних справ Андрія Сибігу

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Володимир Зеленський презентував Андрія Сибігу працівникам МЗС. «Хочу подякувати кожному й кожній із вас, хто реально працює на захист нашої держави і людей. Дуже цінно, що Україна в найскладніший час своєї історії може спиратися на професійних українських дипломатів, і це частина нашого захисту – ваша робота», – йдеться у заяві президента.

Зеленський офіційно представив нового міністра закордонних справ Андрія Сибігу



💬 "Андрій Сибіга ще до 24 лютого працював над тим, щоб Україна мала реальну силу протистояти Росії. Я вдячний вам за цю підтримку з перших годин вторгнення," – заявив Зеленський. pic.twitter.com/0qr9qMZOL5 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 10, 2024

Глава держави також назвав головне завдання для дипломатів.

«Цього року нам потрібен другий Саміт миру. Це означає максимальне залучення світу до виконання Формули миру. І максимальне посилення наших позицій, щоб зробити реальним справедливий процес відновлення миру. Впевнений, що Україна здатна виконати таку роботу – перемогти в цій війні та забезпечити мир», – сказав президент.

Раніше новопризначений міністр закордонних справ Андрій Сибіга окреслив основні пріоритети на новій посаді. «Зовнішньополітичний курс, затверджений Главою держави, залишається незмінним. Його ключові параметри визначені реаліями війни. Війни, в якій Україна має перемогти, щоб гарантувати безпеку для своїх громадян і відновлення міжнародного правопорядку», – зазначив Сибіга.

Нагадаємо, раніше Сибіга оголосив, що планує докорінно змінити політику держави щодо українців за кордоном. Він додав, що поза межами України станом на сьогодні перебуває понад 7,5 млн українців. Наразі планується максимально спростити та забезпечити надання консульських послуг.

Нагадаємо, 5 вересня, президент Володимир Зеленський вніс подання до парламенту щодо призначення нового міністра закордонних справ. Глава держави запропонував на цю посаду Андрія Сибігу. Рада 258 голосами підтримала пропозицію президента і призначила Сибігу міністром закордонних справ України.

Перед тим Верховна Рада звільнила міністра закордонних справ Дмитра Кулебу із посади. Сам міністр під час головування був відсутній у сесійній залі.

Нагадаємо, 4 вересня до парламенту надійшла заява про відставку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.