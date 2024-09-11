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Сибіга обговорив з генсеком НАТО зняття обмежень з України на удари по РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Сибіга обговорив з генсеком НАТО зняття обмежень з України на удари по РФ
Андрій Сибіга провів телефонну розмову з Єнсом Столтенбергом
колаж: glavcom.ua

Сибіга та Столтенберг обговорили нарощування оборонного виробництва та інвестицій в українське озброєння

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Вони обговорили необхідність для України без обмежень використовувати наявну зброю проти законних військових цілей в Росії. Про це повідомляє МЗС України.

«Ми одразу ж взялися до роботи: збільшення та забезпечення надійності військової допомоги Україні, нарощування оборонного виробництва та інвестицій в українське озброєння. Я також підтвердив, що Україна продовжує свій курс на членство в НАТО», – заявив Сибіга.

Міністр також наголосив на важливій необхідності для України зняти обмеження на удари по Росії.

До слова, президент США Джо Байден не виключає, що Україна може отримати дозвіл на удари по території Росії далекобійною зброєю. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. Блінкен сказав, що США подбали про те, щоб Україна «мала все необхідне і вчасно, щоб бути ефективною у відбитті російської агресії» з моменту російського вторгнення у лютому 2022 року.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Іран передав Росії балістичні ракети для атаки на Україну. Росія вже отримала партії балістичних ракет. Як зазначив посадовець, Росія, швидше за все, використає ці постачання протягом декількох тижнів.

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Теги: Андрій Сибіга МЗС НАТО Україна Єнс Столтенберг обмеження зброя росія війна

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