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    Полярники привітали українців з Днем Незалежності

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    Антарктична експедиція вітає Україну з Днем Незалежності - Полярники привітали українців з Днем Незалежності
    Антарктична експедиція вітає Україну з Днем Незалежності

    Полярники: Любімо нашу Україну усім серцем, у своїх помислах та ділах. Слава Україні! Героям слава!

    Учасники 24-ї Української антарктичної експедиції записали відео на якому привітали Україну з Днем Незалежності. Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України у Facebook.

    «24 українська Антарктична експедиція вітає Україну з Днем Незалежності. Любімо нашу Україну усім серцем, у своїх помислах та ділах. Слава Україні! Героям слава!», — сказали у відео полярники.

    Як відомо, сьогодні Україна відзначає 28-у річницю Незалежності. Замість військового параду, на головній вулиці столиці відбулася офіційна «Хода гідності».

    Військові, які незгодні з таким рішенням, організовали альтернативний захід – Марш захисників України.

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