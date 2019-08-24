Полярники привітали українців з Днем Незалежності



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Антарктична експедиція вітає Україну з Днем Незалежності

Полярники: Любімо нашу Україну усім серцем, у своїх помислах та ділах. Слава Україні! Героям слава!

Учасники 24-ї Української антарктичної експедиції записали відео на якому привітали Україну з Днем Незалежності. Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України у Facebook.

«24 українська Антарктична експедиція вітає Україну з Днем Незалежності. Любімо нашу Україну усім серцем, у своїх помислах та ділах. Слава Україні! Героям слава!», — сказали у відео полярники.

Як відомо, сьогодні Україна відзначає 28-у річницю Незалежності. Замість військового параду, на головній вулиці столиці відбулася офіційна «Хода гідності».

Військові, які незгодні з таким рішенням, організовали альтернативний захід – Марш захисників України.