ЄС надасть Україні €31 млн на зміцнення обороноздатності

Євросоюз у рамках новоствореного Європейського фонду забезпечення миру надасть Україні €31 млн на зміцнення обороноздатності

Євросоюз у рамках новоствореного Європейського фонду забезпечення миру надасть Україні €31 млн на зміцнення обороноздатності

Пакет включатиме матеріально-технічну допомогу для розвитку та зміцнення потенціалу Збройних сил України

Рада Європейського Союзу вирішила надати Україні €31 млн для зміцнення оборонних здібностей. Як повідомив у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пакет включатиме матеріально-технічну допомогу для розвитку та зміцнення потенціалу Збройних сил України.

«Важливі новини з Брюсселя. Рада ЄС прийняла рішення надати Україні €31 млн на зміцнення оборонних можливостей в рамках новоствореного Європейського фонду забезпечення миру. Високо цінуємо цей крок, який ще раз засвідчив стратегічний характер відносин Україна-ЄС», – написав міністр.

При цьому він підкреслив, що пакет допомоги надали після тривалих дискусій українських і європейських дипломатів.

«Українська дипломатія наполегливо і системно працювала над досягненням цього результату і, нарешті, маємо позитивне рішення – завдяки тривалій і плідній дискусії українських дипломатів з інститутами Євросоюзу і його державами-членами», – додав Кулеба.

Він також вказав, що пакет включатиме допомогу для ЗСУ.

«Пакет допомоги включатиме надання матеріально-технічної допомоги для розвитку та зміцнення потенціалу Збройних сил України за чотирма напрямками: медицині, інженерним можливостям та заходам з розмінування, мобільності та логістики, кібербезпеки», – додав міністр.

До слова, Канада розглядає варіанти додаткової військової допомоги Україні.

Також Литва надасть Україні військову допомогу на €1 млн.

Додамо, що США готуються до «непередбачуваних обставин» через війська РФ біля кордону України. Нагадаємо, сенатори США хочуть збільшити військову допомогу Україні до $350 млн.