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    ЄС надасть Україні €31 млн на зміцнення обороноздатності

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    Євросоюз у рамках новоствореного Європейського фонду забезпечення миру надасть Україні &euro;31 млн на зміцнення обороноздатності - ЄС надасть Україні €31 млн на зміцнення обороноздатності
    Євросоюз у рамках новоствореного Європейського фонду забезпечення миру надасть Україні €31 млн на зміцнення обороноздатності
    фото: armyinform

    Пакет включатиме матеріально-технічну допомогу для розвитку та зміцнення потенціалу Збройних сил України

    Рада Європейського Союзу вирішила надати Україні €31 млн для зміцнення оборонних здібностей. Як повідомив у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пакет включатиме матеріально-технічну допомогу для розвитку та зміцнення потенціалу Збройних сил України.

    «Важливі новини з Брюсселя. Рада ЄС прийняла рішення надати Україні €31 млн на зміцнення оборонних можливостей в рамках новоствореного Європейського фонду забезпечення миру. Високо цінуємо цей крок, який ще раз засвідчив стратегічний характер відносин Україна-ЄС», – написав міністр.

    При цьому він підкреслив, що пакет допомоги надали після тривалих дискусій українських і європейських дипломатів.

    «Українська дипломатія наполегливо і системно працювала над досягненням цього результату і, нарешті, маємо позитивне рішення – завдяки тривалій і плідній дискусії українських дипломатів з інститутами Євросоюзу і його державами-членами», – додав Кулеба.

    Він також вказав, що пакет включатиме допомогу для ЗСУ.

    «Пакет допомоги включатиме надання матеріально-технічної допомоги для розвитку та зміцнення потенціалу Збройних сил України за чотирма напрямками: медицині, інженерним можливостям та заходам з розмінування, мобільності та логістики, кібербезпеки», – додав міністр.

    До слова, Канада розглядає варіанти додаткової військової допомоги Україні.

    Також Литва надасть Україні військову допомогу на €1 млн.

    Додамо, що США готуються до «непередбачуваних обставин» через війська РФ біля кордону України. Нагадаємо, сенатори США хочуть збільшити військову допомогу Україні до $350 млн.

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    Теги: ЄС дипломатія ЗСУ міністр гроші військові фінансування Україна Дмитро Кулеба
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    ЄС надасть Україні €31 млн на зміцнення обороноздатності