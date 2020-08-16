Лукашенко сказав «кодове слово» Януковича (відео)



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Олександр Лукашенко сказав «кодове слово» Віктора Януковича Фото: AFP

Остановитесь! – закликав президент Білорусі своїх противників

Виступаючи на мітингу на свою підтримку Олександр Лукашенко закликав протестувальників зупинитися.

Таким чином він сказав «кодове слово» президента-втікача Віктора Януковича.

Відповідне відео оприлюднили в соцмережі facebook.

Нагадаємо, сьогодні на площі Незалежності у Мінську відбувся мітинг на підтримку Лукашенка, який дуже нагадував антимайдан Януковича. Білоруські ЗМІ повідомляли, що людей з усіх областей привезли автобусами. Людей примушували до участі у мітингу на підтримку Лукашенка, погрожуючи звільненнями. Теж саме відбувалося в Києві і в 2013 році.

«Зупиніться! ОМОН піде, армію розпустимо і сядемо знову на площі. Чого і кого будемо чекати? Кого завтра годувати будемо? Кримінальників і бандитів випустити - не питання. Але вбивати і обдирати вони будуть вас. Зупиніться, не вбивайте своє майбутнє. Загубите не Лукашенка, загубите першого президента, це буде початком вашого кінця. Ви завжди будете, як в Україні, як в інших країнах, стояти на колінах і молитися невідомо на кого», - заявив Лукашенко.

Варто нагадати, що під час Євромайдану в Україні Віктор Янукович теж закликав протестувальників зупинитися.

Нагадаємо, напередодні Лукашенко доручив силовикам не допустити утворення «живого ланцюга» від Вільнюса до Києва.

Також Лукашенко доручив перекинути бригаду десантників в Гродно.

Крім того 15 серпня Лукашенко поговорив з Путіним по телефону та поскаржився йому на протести. Нагадаємо, що раніше Олександр Лукашенко прокоментував протести в Білорусі: назвав мирні акції, які розпочалися в країні після президентських виборів, «заколисуванням», а останню інформацію про себе – фейком, що створюють «підлий» настрій серед громадян. Лукашенко також висловив бажання негайно зв’язатися з Путіним.

До слова, сьогодні державне телебачення Білорусі вийде на страйк.

Напередодні стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв – 1,2%, Анна Канопацька – 1,67%, Сергій Черечень – 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

Також зазначимо, що опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів у п’ятницю, 14 серпня.

Після оголошення результатів виборів президента Білорусі опозиційна кандидатка Світлана Тихановська заявила про створення координаційної ради з передачі влади.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян натякнула, що Росії потрібно ввести своїх військових у Білорусь, у якій уже кілька днів протестують громадяни, незгодні з результатами президентських виборів.

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