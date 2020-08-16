У Мінську почався мітинг на підтримку Лукашенка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото Радыё Свабода

У центрі площі група з близько півсотні людей скандують «За батьку!», «За Білорусь»

На площі Незалежності у Мінську зібралося кількасот людей на підтримку Александра Лукашенка.

Про це повідомляє «Радыё Свабода».

Як повідомляє кореспондент «Радіо Свобода», зараз на площі – кількасот людей. Майдан обгороджений вантажівками, молоковозами і тракторами. З проспекту Незалежності туди можливо потрапити через міліцейські пости.

У центрі площі група з близько півсотні людей скандують «За батьку!», «За Білорусь». Видно офіційні державні прапори та один російський («Європейська правда» поки не бачила фото з прапором РФ).

На прилеглих вулицях стоять десятки автобусів, якими людей привезли з областей.

Нагадаємо, недержавне ЗМІ TUT. BY повідомляло з посиланням на інформацію від своїх читачів, що людей примушують до участі у мітингу на підтримку Лукашенка, запланованого сьогодні, 16 серпня, погрожуючи звільненнями.

За їхньою інформацією, про примус поїхати на мітинг повідомляли працівники «Белшини», «Інтеграл», Могильовського м’ясокомбінату, Бобруйської «Слов’янки», «Бобруйськагромаш», Білоруського цементного заводу, Пружанського «Комунальника», «Крічевцементношифера», Дзержинської птахофабрики, Слонімського водоканалу, ВАТ «Поликовічі» (сільгосппідприємство під Могилевом), «Могільовенерго», Бобруйського заводу біотехнологій, «Вітебскоблгазу», Добрушського фарфорового заводу, Белзалізниці.

Запрошували також держслужбовців та військових, яких просять прийти в цивільному одязі. Подібні пропозиції також надійшли працівникам сільського господарства, вчителям, вихователям, працівникам держЗМІ і багатьом іншим.

TUT. BY пише, що люди прибували на площу групами по 30-40 осіб. Їх на кордонах поліції не оглядали, тоді як поодиноких людей перевіряли. Також повідомляється, що близько 12-30 до площі рухалася колона з 52 автобусів. Ще частину людей привезли потягом з Бреста.

Видання опублікувало і фото запаркованих автобусів та людей, які очікують початку акції.

Нагадаємо, напередодні Лукашенко доручив силовикам не допустити утворення «живого ланцюга» від Вільнюса до Києва.

Також Лукашенко доручив перекинути бригаду десантників в Гродно.

Крім того 15 серпня Лукашенко поговорив з Путіним по телефону та поскаржився йому на протести. Нагадаємо, що раніше Олександр Лукашенко прокоментував протести в Білорусі: назвав мирні акції, які розпочалися в країні після президентських виборів, «заколисуванням», а останню інформацію про себе – фейком, що створюють «підлий» настрій серед громадян. Лукашенко також висловив бажання негайно зв’язатися з Путіним.

До слова, сьогодні державне телебачення Білорусі вийде на страйк.

Напередодні стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв – 1,2%, Анна Канопацька – 1,67%, Сергій Черечень – 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

Також зазначимо, що опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів у п’ятницю, 14 серпня.

Після оголошення результатів виборів президента Білорусі опозиційна кандидатка Світлана Тихановська заявила про створення координаційної ради з передачі влади.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян натякнула, що Росії потрібно ввести своїх військових у Білорусь, у якій уже кілька днів протестують громадяни, незгодні з результатами президентських виборів.

Читайте також: