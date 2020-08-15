Лукашенко поговорив з Путіним по телефону



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Лукашенко обговорил білоруські протести з Путіним

Президенти обговорили ситуацію, яка складається всередині і навколо Республіки Беларусь

Білоруський лідер Олександр Лукашенко і президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові обговорили ситуацію, яка складається всередині і навколо Білорусі. Про це повідомляє білоруське державне інформагентство «Белта» з посиланням на повідомлення пресслужби глави білоруської держави.

«Відбулася телефонна розмова президента Білорусі Олександра Лукашенка з президентом Росії Володимиром Путіним. Президенти обговорили ситуацію, яка складається всередині і навколо Республіки Беларусь», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше Олександр Лукашенко прокоментував протести в Білорусі: назвав мирні акції, які розпочалися в країні після президентських виборів, «заколисуванням», а останню інформацію про себе — фейком, що створюють «підлий» настрій серед громадян. Лукашенко також висловив бажання негайно зв'язатися з Путіним.