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Луценко розказав про людину, яка протистоїть «рожевим носорогам єдиного марафону»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Луценко розказав про людину, яка протистоїть «рожевим носорогам єдиного марафону»
На думку Луценка, Валерій Залужний – це стрижень армії
фото з відкритих джерел

Ексгенпрокурор, який демобілізувався з війська, розказав про шкідливість переможних реляцій спікерів влади

Українські військові вірять Головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному та вважають його високопрофесійним військовим. У рідкісних інтерв’ю він говорить жорстку правду про війну, яка ніби відро холодної води для всього загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини». Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів ексміністр внутрішніх справ та ексгенпрокурор Юрій Луценко.

«Вони (солдати – «Главком») цінують те, що він у рідкісних, дуже рідкісних інтерв’ю говорить жорстку правду, як відро холодної війни виливає на всіх цих «рожевих носорогів марафону», для яких перемога – взагалі давно вирішене питання. І паралельно з цим вони відчувають, що Залужний переживає за кожне солдатське життя. Кожен солдат вважає його жорстким, професійним військовим, який робить свою роботу, але переживає за солдат. Ця рідкісна комбінація дає можливість утримувати єдність і довіру між солдатами і вищим керівництвом. Таке нечасто буває. Солдати мало про це говорять, але графіті Залужного у центрі Бахмута та в інших областях – це прояв оцієї неозвученої солдатської любові», – сказав ексгенпрокурор.

«Єдині новини» – інформаційний телемарафон, запущений 24 лютого 2022 року президентом з метою інформування населення щодо ситуації в Україні від початку російського вторгнення в Україну. Українська опозиція критикує «Єдині новини» через те, що в телеглядачів наразі немає альтернативних джерел інформації. А також через те, що телемарафон не показує альтернативну аналітику щодо різних сценаріїв війни та влаштовує «теплу ванну» для влади. 

Ексгенпрокурор вважає, що у ЗМІ треба частіше показувати справжніх героїв війни.

«До цих пір я категорично проти політики єдиного марафону, на якому ми взагалі не бачимо героїв війни. Я зовсім не на себе натякаю, я взагалі не вважаю себе героєм, достойним такої аудиторії, але у нас десятки тисяч людей нагороджені званням Героя України. Хіба ми чуємо їхню точку зору? А це би скріплювало армію, це би знімало з неї ті моральні перевантаження, до яких призводять деякі мерзотники з тилу», – розповів ексгенпрокурор.

За словами Луценка, контрнаступ проходить не так легко, як кажуть в «Єдиних новинах». Військовим складно зламати оборону півдня, адже бетонні канали у Херсонській і Миколаївській областях були збудовані після Каховської ГЕС. Крім того, російський диктатор Путін не рахує кількість живого м’яса, яке використовує для війни проти України, бо у нього його безліміт.

«Ці канали будувалися міністерством аграрної політики СРСР, за схемами Міноборони СРСР. Це військова інфраструктура. Фактично готові окопи, які треба трохи доробити. І от «орки» це зробили. Звичайно постає питання, чому цього не робили свого часу ми, знаючи про неминучу війну, але давайте не зараз про це», – каже військовий.

 Ексгенпрокурор вважає, що анонсувати наступ було не на часі, адже трьохлінійна оборона росіян – це десятки кілометрів мінних полів, які ще потрібно пройти.

«Коли наші захоплюють першу лінію, появляється авіація, на яку поки що у нас відповіді фактично немає. Тому я дуже сподіваюсь, що наше командування має план не простого лобового удару, а якийсь інший. І я сподіваюсь, що все це спрацює, коли потрібно», – пояснив Луценко.

Як каже Луценко, солдатам важливо розуміти, що у командування є якийсь план і що вони не покинуті напризволяще.

«Солдату дуже важливо розуміти, що є якийсь план, навіть коли він відчуває, що він тут не дуже перспективно діє, я так м’яко формулюю. От коли їх стоїть всього десятеро у посадці, а на них – і танки, і авіація, і артилерія, і постійно йдуть хвилі ворожої піхоти, ці десятеро солдатів сподіваються, що за цей час командування десь концентрується і їхня задача – просто утримати свій окоп. Я так само розглядав своє перебування у Бахмуті, я от дуже сподіваюсь, що у нас є план. Принаймні до цього часу так було завжди», – розповів військовий.

На думку ексгенпрокурора, Валерій Залужний – це стрижень армії, а всередині неї перебувають дуже різні люди.

«Треба вірити у керівництво, і вірити, що у нього є правильний план, зараз це працює. А значить наш контрнаступ буде ефективний. Ось це головні умови. Ні танки, ні артилерія, ні навіть кількість боєкомплекту не є головною умовою перемоги, головна умова – віра у цю перемогу і готовність за неї заплатити. Історія з Тищенком підриває віру і відкидає нас назад. Історія з яйцями по 17 гривень підриває віру і відкидає назад. А історії багатьох людей, які є самовідданими героями війни, – наближає перемогу», – каже військовий.

Нагадаємо, колишній голова Міністерства внутрішніх справ та ексгенпрокурор Юрій Луценко повідомив, що більше не братиме участі у бойових діях через інвалідність.

Також Луценко розповів, як військові на фронті реагують на мовні скандали.

До слова, ексміністр внутрішніх справ та ексгенпрокурор Юрій Луценко відреагував на хейт проти нього після заяви про те, що залишає службу у зв'язку з інвалідністю.

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Теги: Юрій Луценко війна військові Валерій Залужний Єдині новини

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