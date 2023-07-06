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«Якби я помер, то було б «не там похоронили». Луценко відповів своїм хейтерам

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Якби я помер, то було б «не там похоронили». Луценко відповів своїм хейтерам
Як каже Луценко, він у першу чергу йшов на війну для себе, а не для інших
фото з відкритих джерел

На думку ексгенпрокурора, через те, що росіяни не підірвали ЗАЕС, темою дня стала «демобілізація Луценка»

Ексміністр внутрішніх справ та ексгенпрокурор Юрій Луценко відреагував на хейт проти нього після заяви про те, що залишає службу у зв'язку з інвалідністю. Про своє ставлення до хейту він розповів у відеоінтервʼю «Главкому».

За словами Луценка, це вже не перша хвиля хейту в його бік. «Спочатку це було тому, що я на війні не так, не там і не у той спосіб, потім за те, що мені присвоїли звання капітана, а потім за те, що не так звільнився. Ну насправді є люди для яких, якби навіть я помер, то було б «не так упав» і «не там похоронили», я це прекрасно розумію. Ці люди мене не цікавлять. Я, на жаль, не можу сказати, що я не звертаю на них уваги, бо за всі свої роки в політиці я так і не став товстошкірим, тому до мене долітає їх яд».

Як каже Луценко, він насамперед йшов на війну для себе, а не для інших. «Тому нехай собі казяться, як вважають за потрібне. Зрештою ненависть завжди вбиває того, хто її випромінює набагато більше, ніж того на кого вона направлена», – каже Луценко.

На думку ексгенпрокурора, через те, що росіяни не підірвали ЗАЕС, темою дня стала – «демобілізація Луценка».

Нагадаємо, ексміністр внутрішніх справ та ексгенпрокурор Юрій Луценко розповів, як військові на фронті реагують на мовні скандали.

Раніше стало відомо, що військовослужбовці в окопах дуже боляче відреагували на поїздку народного депутата Миколи Тищенка в Таїланд.

До слова, військовий та колишній нардеп Олег Ляшко звернувся до колишнього міністра внутрішніх справ та ексгенпрокурора Юрія Луценка за консультацією як списувати дрони-камікадзе.

Читайте також: Перше інтерв'ю Юрія Луценка після демобілізації
Теги: Юрій Луценко війна хейт

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