Строковики та курсанти будуть мати відпустки та доплати – нардеп Гончаренко

За законопроєкт проголосувало 311 нардепів

На засіданні Верховної Ради був ухвалений законопроект №9342 (перші автори Арахамія, Гончаренко, Стефанчук), який передбачає доплати та відпустки строковикам та курсантам.

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За законопроєкт проголосувало 311 нардепів. Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко.

Тепер строковикам передбачена відпустка 30 днів, щомісячна доплата плюс до того, що вони отримують зараз – 6000 гривень. Курсантам – відпустка 10 днів взимку і 20 днів влітку, щомісячна доплата плюс до того, що вони отримують зараз – 2350 гривень

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«Нарешті тепер враховано і строковиків, і курсантів. Я отримував велику кількість звернень і працював над тим, щоб їх права не утискали. Дуже радий, що вдалося продавити ці нові норми», – прокоментував Гончаренко.

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