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Строковики та курсанти будуть мати відпустки та доплати – нардеп Гончаренко

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Строковики та курсанти будуть мати відпустки та доплати – нардеп Гончаренко
Тепер строковикам передбачена відпустка 30 днів
фото: ЗСУ

За законопроєкт проголосувало 311 нардепів

На засіданні Верховної Ради був ухвалений законопроект №9342 (перші автори Арахамія, Гончаренко, Стефанчук), який передбачає доплати та відпустки строковикам та курсантам.

За законопроєкт проголосувало 311 нардепів. Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко.

Тепер строковикам передбачена відпустка 30 днів, щомісячна доплата плюс до того, що вони отримують зараз – 6000 гривень. Курсантам – відпустка 10 днів взимку і 20 днів влітку, щомісячна доплата плюс до того, що вони отримують зараз – 2350 гривень

«Нарешті тепер враховано і строковиків, і курсантів. Я отримував велику кількість звернень і працював над тим, щоб їх права не утискали. Дуже радий, що вдалося продавити ці нові норми», – прокоментував Гончаренко.

Також передбачене:

  • недопущення до участі у бойових діях мобілізованих військовослужбовців, які не пройшли курс базової загальновійськової підготовки або не мають бойового досвіду;
  • удосконалення порядку направлення військовослужбовців на лікування або звільнення після тяжкого поранення та оформленням відповідних документів.
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Теги: ЗСУ військові відпустка

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