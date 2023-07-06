Луценко розказав, чи ділить мовне питання бійців на фронті

Як каже Луценко, військових не хвилює хто якою мовою говорить на фронті

За словами Луценка, ситуація на фронті з мовою дуже нагадує події Майдану

Ексміністр внутрішніх справ та ексгенпрокурор Юрій Луценко розповів, як військові на фронті реагують на мовні скандали. Про це він сказав у відеоінтервʼю «Главкому».

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За словами Луценка, ситуація на фронті з мовою дуже нагадує події Майдану і загалом військових не сильного хвилює, хто якою мовою говорить.

«Але російськомовні люди намагаються говорити українською, або принаймні вставляють українські слова. Це дуже приємне відчуття, коли мій одноліток з Донбасу, який воює з 2014 року й от зараз в реченні 2-3 слова українською вставляє. Він демонструє, що поділяє наші спільні цінності, а от з донькою говорить вже виключно українською», – сказав ексгенпрокурор.

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Як зазначає Луценко, на війні військових не розділяє ні мова, ні релігія, партійність, вік, статки тощо. Все вимірюється у тому хто воює, а хто «косить».

Нагадаємо, військовослужбовці в окопах дуже боляче відреагували на поїздку народного депутата Миколи Тищенка в Таїланд.

До слова, військовий та колишній нардеп Олег Ляшко звернувся до колишнього міністра внутрішніх справ та ексгенпрокурора Юрія Луценка за консультацією як списувати дрони-камікадзе.

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Як відомо, учора Юрій Луценко заявив, що більше не братиме участі у бойових діях через інвалідність. Він не повідомив деталей, але кілька років тому він хворів на онкологічне захворювання. За його словами, тепер він збирається «наближати перемогу як волонтер».