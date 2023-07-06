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Луценко розказав, чи ділить мовне питання бійців на фронті

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Луценко розказав, чи ділить мовне питання бійців на фронті
Як каже Луценко, військових не хвилює хто якою мовою говорить на фронті
фото з відкритих джерел

За словами Луценка, ситуація на фронті з мовою дуже нагадує події Майдану

Ексміністр внутрішніх справ та ексгенпрокурор Юрій Луценко розповів, як військові на фронті реагують на мовні скандали. Про це він сказав у відеоінтервʼю «Главкому».

За словами Луценка, ситуація на фронті з мовою дуже нагадує події Майдану і загалом військових не сильного хвилює, хто якою мовою говорить.

«Але російськомовні люди намагаються говорити українською, або принаймні вставляють українські слова. Це дуже приємне відчуття, коли мій одноліток з Донбасу, який воює з 2014 року й от зараз в реченні 2-3 слова українською вставляє. Він демонструє, що поділяє наші спільні цінності, а от з донькою говорить вже виключно українською», – сказав ексгенпрокурор.

Як зазначає Луценко, на війні військових не розділяє ні мова, ні релігія, партійність, вік, статки тощо. Все вимірюється у тому хто воює, а хто «косить».

Нагадаємо, військовослужбовці в окопах дуже боляче відреагували на поїздку народного депутата Миколи Тищенка в Таїланд.

До слова, військовий та колишній нардеп Олег Ляшко звернувся до колишнього міністра внутрішніх справ та ексгенпрокурора Юрія Луценка за консультацією як списувати дрони-камікадзе.

Як відомо, учора Юрій Луценко заявив, що більше не братиме участі у бойових діях через інвалідність. Він не повідомив деталей, але кілька років тому він хворів на онкологічне захворювання. За його словами, тепер він збирається «наближати перемогу як волонтер».

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Теги: Юрій Луценко війна мова фронт

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