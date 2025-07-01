Контрабанда на мільйони. Викрито схему ввезення коштовних прикрас та годинників до Києва

Під час обшуку було виявлено коштовні годинники вартістю від 1 до 3 млн грн, підвіски, браслети, запчастини до годинників тощо

Правоохоронці провели санкціонований обшук у рейсовому автобусі «Варшава – Київ»

Кияни намагалися ввезти в Україну елітні годинники та прикраси на понад 12 млн грн, ховаючи їх в автобусі. Детективи Бюро економічної безпеки завершили розслідування щодо двох мешканців столиці, які організували канал контрабанди з Варшави, приховуючи дорогі предмети розкоші, щоб уникнути сплати податків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Бюро економічної безпеки України.

Повідомляється, що детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування щодо двох жителів міста Києва, які нелегально здійснювали переміщення предметів розкоші через державний кордон України.

«З метою ухилення від сплати митних та інших загально обов’язкових платежів вони приховували ювелірні прикраси в салоні автобуса та особистих речах», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, завозили контрабанду на митну територію України через міжнародний пункт пропуску Волинської митниці Державної митної служби України. Відправляли товар з Варшави. Надалі контрабанду продавали на території України за готівку або криптовалюту, без сплати податків до Державного бюджету.

Правоохоронці провели санкціонований обшук у рейсовому автобусі «Варшава – Київ», який після завершення митного оформлення прямував на в’їзд в Україну. «Виявили коштовні годинники вартістю від 1 до 3 млн грн, підвіски, браслети, запчастини до годинників тощо. Загальна вартість вилученого складає 12,4 млн грн. Один з каналів поставки товарів контрабандним шляхом ліквідовано», – повідомляє Бюро.

Правоохоронці провели санкціонований обшук в рейсовому автобусі «Варшава – Київ», який після завершення митного оформлення прямував на в’їзд в Україну фото: Бюро економічної безпеки України

Підозрювані, ознайомившись із зібраними у кримінальному провадженні доказами, визнали свою провину та ініціювали перед стороною обвинувачення угоди про визнання винуватості, окрім основаного покарання також визначено застосування спеціальної конфіскації в дохід держави предметів контрабанди на суму понад 12 млн грн.

Обвинувальний акт за ч. 2 ст. 201-3 Кримінального кодексу України (контрабанда товарів) скеровано до суду.

Нагадаємо, митники заявили, що запобігли першому випадку контрабанди IPhone 16 серії. Два смартфони без декларування намагалася пронести через кордон українка. Подія сталася у пункті пропуску «Порубне – Сірет», що на кордоні з Румунією. Громадянка України, яка прямувала через піший перехід, не задекларувала в митному органі два IPhone 16 pro max орієнтовною вартістю у понад 160 тис. грн.

До слова, в пункті пропуску «Шегині-Медика» під час огляду автобуса сполученням «Хеб – Київ» працівники митниці виявили незадекларований підакцизний товар. Цікаво, що в кожній коробці, де містилася рідина для куріння, була записка російською мовою: «Святой Николай Угодник помоги».