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Зеленський нагородив захисників, які воюють на Курщині (фото)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Зеленський нагородив захисників, які воюють на Курщині (фото)
На Сумщині Зеленський відвідав командні пункти двох бригад
фото: Офіс президента

Володимир Зеленський подякував воїнам бригад, які беруть участь у Курській операції

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами військових, які беруть участь у Курській операції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис президента.

На Сумщині президент України Володимир Зеленський відвідав командні пункти 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського та 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади.

Володимир Зеленський подякував воїнам за службу та відзначив їх орденами «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів і медаллю «За військову службу Україні».

«Заслухав доповіді про перебіг бойових дій у смузі оборони та, зокрема, про тактику північнокорейських підрозділів. Також поспілкувався з командирами щодо підготовки військовослужбовців, розвитку безпілотних систем, застосування дронів на оптоволокні та щодо співпраці в межах проєкту «Лінія дронів»», – написав Зеленський.

Глава української держави відзначив, що успішність Курської операції зберегла безліч життів і захистила нашу Сумщину та Харківщину.

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«Передусім хотів би подякувати вам за все, що ви зробили й робите. Дякую за захист наших сімей і України. Я дуже давно хотів особисто подякувати вам і нагородити. За цей напрямок, за Курську операцію. Хоча, безумовно, і те, що бригада робить на Вовчанському напрямку, теж дуже важливо. Але ця операція зберегла багато-багато життів», – зазначив президент.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський відвідав Чернігівську та Сумську області. Там глава держави провів низку зустрічей. 

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський приїхав у Ягідне, що на Чернігівщині. Він відвідав школу, у якій окупанти тримали майже місяць усіх жителів села. 

До слова, вчора президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Дніпра відвідав медичний заклад, де бійці ЗСУ проходять лікування після поранень. Глава держави ознайомився з роботою реанімації, відділень анестезіології та політравми. 

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Теги: Володимир Зеленський державні нагороди Курщина Сумщина військові

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