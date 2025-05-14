Зеленський назвав соратника Трампа, з яким у нього не склалися відносини
Президент: «Мені здається, що з Віткоффом щось пішло не так»
Президент України Володимир Зеленський не зміг особисто поспілкуватися зі спеціальним посланцем президента США з питань Близького Сходу Стівеном Віткоффом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента в інтервʼю Spiegel.
«Я ніколи не розмовляв з Віткоффом. Я запросив усіх радників з безпеки, всі були готові – мені здається, що з Віткоффом щось пішло не так. Я також не розмовляв з Віткоффом телефоном», – сказав він.
За словами президента, українські посадовці зустрічалися зі спецпосланцем президента США у Парижі. «І з ним розмовляв керівник мого президентського офісу Андрій Єрмак. Це було нещодавно. Діалог розпочався нещодавно», – додав він.
Крім того, Зеленський повідомив, що після конфлікту у Білому домі 28 лютого більше не контактував з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.
Як відомо, президент України Володимир Зеленський буде 15 травня у Туреччині для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним: глава України погодився на проведення переговорів із РФ. Також Зеленський планує зустрітися з турецьким лідером Реджепом Тайїпом Ердоганом.
Президент США Дональд Трамп не знає, чи з'явиться диктатор РФ Володимир Путін на мирних переговорах у Стамбулі. Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що склад російської делегації на переговори у Стамбулі буде озвучено, коли надійде вказівка від Володимира Путіна. За даними російських ЗМІ, російську делегацію на переговорах у Стамбулі очолить міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Також туди ввійде помічник російського диктатора Юрій Ушаков.
Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що може поїхати на зустріч України та Росії у Стамбулі. Американський лідер стверджує, що існує ймовірність його візиту до Туреччини, однак лише, якщо він вважатиме, що існує шанс досягти результату. Трамп наголосив, що зустріч між Росією та Україною у четвер, 15 травня, є «дуже важливою». «Я думаю, що із цієї зустрічі можуть вийти хороші речі», – каже він.
Президент США вважає, що Росія погодиться на 30-денне перемирʼя, яке пропонує Україна та західні лідери. Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, що присутність американського лідера Дональда Трампа на переговорах у Стамбулі є «правильною ідеєю».
Варто зазначити, що Російська Федерація проігнорувала пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.
До слова, Reuters повідомляв, що спеціальні посланці президента США Кіт Келлог і Стів Віткофф цього тижня вирушать до Стамбула, аби взяти участь в українсько-російських переговорах.
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