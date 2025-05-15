Виліт літака Зеленського з Анкари перенесено через землетрус – ЗМІ

Землетрус стався в місті Конья, однак підземні поштовхи відчула й Анкара

Землетрус магнітудою 5,2 стався в місті Конья. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Türkiye Today.

За даними Управління з питань надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих, землетрус було зафіксовано в районі Кулу в Коньї. Підземні поштовхи відчували також Анкара та прилеглі провінції. Про руйнування чи жертв наразі не повідомлялося.

Аварійні бригади продовжують оцінювати ситуацію в постраждалих районах, в той час як влада закликає мешканців зберігати спокій і дотримуватися інструкцій.

Як зазначають турецькі ЗМІ, через землетрус виліт літака президента України Володимира Зеленського з Анкари до Стамбула було перенесено з 16:00 на 16:30. Водночас невідомо, чи летітиме на борту сам президент і чи буде він зустрічатися з представниками Росії.

Нагадаємо, унаслідок нещодавніх землетрусів у Мармуровому морі стався розрив ділянки розлому завдовжки близько 35 км та шириною 9,5 км. У попередньому звіті Управління щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD) про землетрус магнітудою 6,2 у Стамбулі повідомляється, що після основного поштовху було зареєстровано загалом 184 афтершоки, у тому числі сім поштовхів магнітудою від 3 балів.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін точно не поїде на переговори України та РФ у Туреччині. Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що «рівень делегації росіян схожий на бутафорський».

«Подальші кроки вирішимо після зустрічі з Ердоганом. Потрібно зрозуміти, який у російських представників мандат», – заявив президент Зеленський після прибуття до Анкари.

За день до перемовин Путін затвердив склад російської делегації на переговорах в Стамбулі, і його там немає. Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Путіну нібито не було сенсу їхати до Туреччини, оскільки туди не прилетів сам Трамп.

Водночас Трамп заявив, що може приїхати до Туреччини у п'ятницю, 16 травня, на переговори між Україною та Росією, «якщо це буде доречно».

Варто зазначити, що Російська Федерація проігнорувала пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.

До слова, провідні європейські дипломати звинуватили диктатора Володимира Путіна в підриві переговорів з Україною, спрямованих на припинення війни.