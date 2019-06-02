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    Політика

    Матіос про розпуск Ради: клоуни не можуть бути суб’єктами міжнародної політики

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    Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос - Матіос про розпуск Ради: клоуни не можуть бути суб’єктами міжнародної політики
    Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос
    Фото: Главком

    За словами Матіоса, «політична доцільність відсутньої коаліції зробила з держави клоуна»

    Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос у інтерв’ю одному з українських телеканалів заявив, що парламент України розпущений обгрунтовано.

    Завершуючи власну думку стосовно електоральних запитів українців та ситуації після президентських виборів Анатолій Матіос повідомив, що «Верховна Рада - розпущена обгрунтовано, раз; Верховна рада за останні півтора роки «оскопила» правоохороні органи шляхом обрізання їх повноважень для досягнень у боротьбі з корупцією - два; у Верховній Раді є багато притомних, розумних депутатів - три; політична доцільність відсутньої коаліції зробила з держави клоуна - чотири; і п’яте - клоуни не можуть бути суб’єктами міжнародної політики, коли ти клоун - то ти на паперті, а тому коли держава, яка немає суб’єктності і немає спроможності захищати і дотримуватися устроїв державних інструментів і державної політики, то є не держава», - цитує Матіоса «Унн».

    «Тому народ, який не сприймає свою владу - винесе її вперед», - додав головний військовий прокурор.

    Раніше повідомлялося, що Конституційний суд відкрив провадження за поданням щодо розпуску Ради.

    21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання і призначив позачергові парламентські вибори на 21 липня.

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