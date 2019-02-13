Україна направила Росії 13 пропозицій про обмін полоненими



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Володимир Єльченко

На жодну із зазначених пропозицій відповіді не було

Україна направила вже 13 пропозицій з формулами проведення обміну полоненими для повернення українців, яких утримують в Криму і на окупованих територіях Донбасу.

Про це заявив представник України в ООН Володимир Єльченко на засіданні Радбезу щодо ситуації в Україні.

«Україна направила 13 офіційних письмових пропозицій з різними формулами з обміну полонених України в Росії і на окупованих територіях. Обміну на ув'язнених російських громадян, яким було винесено вироки за злочин проти суверенітету України», - розповів Єльченко.

Він підкреслив, що відповіді від Росії Україна не отримала.

«Ми піклуємося про наших людей. Росія ж подає чіткий сигнал своїм солдатам: нічого не зробимо, щоб ви повернулися», - заявив представник України.

З його слів, завтра відбудеться 103-тє засідання Тристоронньої контактної групи з питань врегулювання конфлікту на сході України

«Багато місяців учасники мінського процесу відчайдушно намагаються переконати Росію погодитися на проведення обміну на основі формули, на яку погодяться всі. Включаючи формулу «всі на всі», - додав Єльченко.