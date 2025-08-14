Головна Країна Політика
search button user button menu button

Медведчуку та ще 12 особам повідомлено про підозру. В чому звинувачується кум Путіна

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
google social img telegram social img facebook social img
Медведчуку та ще 12 особам повідомлено про підозру. В чому звинувачується кум Путіна
Куму Путіна оголошено про підозру по кількох пунктах
фото з відкритих джерел

Медведчук підозрюється у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України і не тільки

Головне управління Служби безпеки України повідомило про підозру в інформаційно-підривній діяльності колишньому українському проросійському політику Віктору Медведчуку та ще 12 особам. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

Медведчук підозрюється у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України, у розповсюджені матеріалів із закликами до вчинення умисних дій, спрямованих на розпалювання ворожнечі, у наданні іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти країни, а також у колабораційній діяльності.

«Не пізніше жовтня 2022 року у Медведчука Віктора Володимировича, з метою підтримки дій військовополітичного керівництва РФ та забезпечення можливості здійснення збройної агресії РФ проти України, виник злочинний умисел проти основ національної безпеки України, а саме у підриві державного суверенітету, територіальної цілісності, демократичного конституційного ладу та інших життєво важливих національних інтересів України, шляхом проведення підривної діяльності в інформаційній сфері; інформаційної діяльності направленої на підтримку Російської  Федерації та уникнення нею відповідальності за збройну агресію», – йдеться у повідомлені.

За даними Київської обласної прокуратури, Медведчук та ще 12 осіб створили проєкт «Другая Украина», через який просували наративи Кремля. Вони поширювали публікації, в яких виправдовували збройну агресію РФ. Також через проєкт підозрювані закликали до зміни меж території чи державного кордону, розпалювали національну та релігійну ворожнечі й  розповсюджували інші матеріали на підтримку держави-агресора.

«Медведчук організував та очолив організовану злочинну групу, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість її учасників, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи. 3 метою реалізації злочинного плану, особисто погоджував кількість, частоту та час проведення дій, спрямованих на здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором», – відзначено у повідомлені.

Зауважимо, що до списку осіб, якім оголошено про підозру, увійшов колишній український журналіст Денис Жарких, який із Медведчуком заснував проєкт «Інша Україна», зареєструваний в Росії як громадська організація.

Нагадаємо, у липні обвинувачений у державній зраді Віктор Медведчук заявив, що єдиною можливістю для майбутнього українського народу стане об'єднання з Росією. Кум російського диктатора Володимира Путіна говорив, що України як держави нібито не існує, і відновленню вона не підлягає.

Теги: Віктор Медведчук СБУ державна зрада росія пропаганда

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Україна повернула 84 громадян: Зеленський розкрив деталі обміну полоненими (фото)
Україна повернула 84 громадян: Зеленський розкрив деталі обміну полоненими (фото)
Медведчуку та ще 12 особам повідомлено про підозру. В чому звинувачується кум Путіна
Медведчуку та ще 12 особам повідомлено про підозру. В чому звинувачується кум Путіна
Невістка «легендарної» Крупи також сховала великі суми за кордоном (документ)
Невістка «легендарної» Крупи також сховала великі суми за кордоном (документ)
The Times назвав обличчя сучасного українського націоналізму
The Times назвав обличчя сучасного українського націоналізму
Новий механізм підтримки України з боку НАТО вже дав результати – Зеленський
Новий механізм підтримки України з боку НАТО вже дав результати – Зеленський
Путін готує Трампу лекцію з історії. Центр протидії дезінформації оприлюднив «чернетки»
Путін готує Трампу лекцію з історії. Центр протидії дезінформації оприлюднив «чернетки»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
276K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 серпня 2025
32K
Кабмін пропонує змінити правила відстрочки від мобілізації: кого стосується
9027
Нардепа, якого силовики охрестили резидентом ФСБ, оголошено у розшук
4035
Жінка потрапила до Книги рекордів Гіннеса за неймовірну колекцію: вона збирала її 50 років
3440
МЗС Росії зробило заяву про територіальні вимоги

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua