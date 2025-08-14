Медведчуку та ще 12 особам повідомлено про підозру. В чому звинувачується кум Путіна

Медведчук підозрюється у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України і не тільки

Головне управління Служби безпеки України повідомило про підозру в інформаційно-підривній діяльності колишньому українському проросійському політику Віктору Медведчуку та ще 12 особам. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

Медведчук підозрюється у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України, у розповсюджені матеріалів із закликами до вчинення умисних дій, спрямованих на розпалювання ворожнечі, у наданні іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти країни, а також у колабораційній діяльності.

«Не пізніше жовтня 2022 року у Медведчука Віктора Володимировича, з метою підтримки дій військовополітичного керівництва РФ та забезпечення можливості здійснення збройної агресії РФ проти України, виник злочинний умисел проти основ національної безпеки України, а саме у підриві державного суверенітету, територіальної цілісності, демократичного конституційного ладу та інших життєво важливих національних інтересів України, шляхом проведення підривної діяльності в інформаційній сфері; інформаційної діяльності направленої на підтримку Російської Федерації та уникнення нею відповідальності за збройну агресію», – йдеться у повідомлені.

За даними Київської обласної прокуратури, Медведчук та ще 12 осіб створили проєкт «Другая Украина», через який просували наративи Кремля. Вони поширювали публікації, в яких виправдовували збройну агресію РФ. Також через проєкт підозрювані закликали до зміни меж території чи державного кордону, розпалювали національну та релігійну ворожнечі й розповсюджували інші матеріали на підтримку держави-агресора.

«Медведчук організував та очолив організовану злочинну групу, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість її учасників, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи. 3 метою реалізації злочинного плану, особисто погоджував кількість, частоту та час проведення дій, спрямованих на здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором», – відзначено у повідомлені.

Зауважимо, що до списку осіб, якім оголошено про підозру, увійшов колишній український журналіст Денис Жарких, який із Медведчуком заснував проєкт «Інша Україна», зареєструваний в Росії як громадська організація.

Нагадаємо, у липні обвинувачений у державній зраді Віктор Медведчук заявив, що єдиною можливістю для майбутнього українського народу стане об'єднання з Росією. Кум російського диктатора Володимира Путіна говорив, що України як держави нібито не існує, і відновленню вона не підлягає.