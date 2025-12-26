Подоляк назвав країни, які готові направити миротворців в Україну після війни

Чотири держави готові взяти участь у миротворчій місії в Україні

Участь міжнародних партнерів у миротворчій місії після завершення війни є важливою для інтеграції системи безпеки та стримування Росії. Після війни Великобританія, Франція, Німеччина та Туреччина можуть надіслати миротворців на українську територію. Про це повідомив радник Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв’ю «Новини.Live».

Як зазначив Подоляк, стримування РФ не може залишатися виключно відповідальністю України. Міжнародні партнери мають брати активну участь у цьому.

«Виникає питання, хто буде фінансувати все? Хто буде присутній для того, щоб інтегрувати все в єдину систему і хто буде модерувати процеси стримування Росії? І тоді виникає питання, що тут мають бути присутні представники інших країн, які в цьому зацікавлені. Які? Велика Британія, Франція, Німеччина. Туреччина також говорить про те, що готова», – заявив Подоляк.

За його словами, Туреччині важливо унеможливити повторення ситуацій, які створюють економічні та бізнесові проблеми в Чорноморському регіоні.

Також Подоляк вважає, що після війни відбудеться тотальне переформатування європейського простору.

«Україна буде максимально швидко рухатися в європейському напрямку. А Європа буде переосмислювати стиль життя, в якому вони сьогодні живуть. Він буде більш аскетичний, мілітарний і антиросійський», – додав Подоляк.

Нагадаємо, що Михайло Подоляк заявив, що президент України Володимир Зеленський повинен балотуватися на другий термін, щоб завершити розпочаті проєкти відновлення та реінтеграції в ЄС, а також посилити обороноздатність країни.

У розмові з кореспондентом східноєвропейського бюро Подоляк підкреслив, що підтримує висунення Володимира Зеленського на другий президентський термін, аби він міг продовжити відповідальність за програму відновлення України, проєкти реінтеграції в ЄС та інші ключові ініціативи.