Головна Країна Політика
search button user button menu button

Підготовка закону про вибори під час війни. Віцеспікер Ради назвав дату першого засідання

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Підготовка закону про вибори під час війни. Віцеспікер Ради назвав дату першого засідання
До роботи буде залучено представників усіх парламентських фракцій та груп, громадських організацій, а також посадовців виконавчої влади та силових структур
фото: Facebook/Олександр Корнієнко

Спочатку буде обговорено організаційні моменти, а потім члени групи заслухають доповідь ЦВК

У п’ятницю, 26 грудня, відбудеться перше засідання спеціальної робочої групи, яка займатиметься підготовкою законодавчих пропозицій щодо організації виборів та референдумів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на першого віцеспікера Верховної Ради Олександра Корнієнка в коментарі «Інтерфакс-Україна».

За словами Корнієнка, робота групи стартує в онлайн-форматі. «Завтра о 13:00 заплановано перше онлайн засідання робочої групи з питань підготовки виборів, референдумів під час воєнного стану та в повоєнний період. Наразі до складу робочої групи вже долучено близько 60 людей. Також можливо будуть долучатися люди без статусу члена робочої групи, але з можливістю брати участь», – зазначив він.

Як зазначив посадовець, до роботи буде залучено представників усіх парламентських фракцій та груп (по дві особи від кожної), близько 10 представників провідних громадських організацій, а також посадовців виконавчої влади та силових структур.

Від ЦВК до групи увійшли п’ятеро членів на чолі з головою комісії. Олександр Корнієнко також назвав своїх заступників у цій групі:

  • Олена Шуляк – голова комітету з питань державної влади;
  • Олександр Завітневич – голова комітету з питань нацбезпеки;
  • Олена Кондратюк – заступниця Голови Верховної Ради.

Також до складу групи за посадою увійшла заступниця голови профільного комітету Аліна Загоруйко.

За словами Корнієнка, зустріч триватиме близько двох годин і складатиметься з двох частин. Перша частина буде присвячена організаційним питанням, зокрема ідеї розподілу на тематичні підгрупи для більш професійних технічних обговорень. У другому блоці заплановано ґрунтовну презентацію від Центральної виборчої комісії.

«Члени ЦВК підготують таку оглядову презентацію, де піднімуть всі ті проблеми, які є і в виборах під час воєнного стану, і в повоєнних виборах… І далі ми просто обміняємось думками щодо того, які з цих проблем і як можна вирішувати, куди треба рухатись… Ну так, приблизно дві години ми попрацюємо», – розповів він.

Як відомо, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження і створив робочу групу для підготовки законопроєкту про вибори в Україні. Її очолює перший заступник спікера парламенту Олександр Корнієнко.

За словами спікера Ради, робоча група обговорить забезпечення можливості голосування на виборах для військових, а також забезпечення для них права бути обраними. Ще одним питанням є голосування українців, які перебувають за кордоном. Мова про те, в якому форматі має відбутися таке голосування. У багатьох країнах, зокрема країнах ЄС, обмежене або заборонене голосування поза дипломатичними або консульськими установами.

Крім того, парламентарі обговорюватимуть механізми проведення виборів на тимчасово окупованих територіях.

Читайте також:

Теги: Олександр Корнієнко вибори Верховна Рада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Спікер стверджує, що демократи вже мають готовий план усунення президента з посади
Трампу загрожує імпічмент. Спікер Джонсон попередив про можливий сценарій
23 грудня, 03:59
Монети номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок вийшли з обігу повністю
Перейменування копійки: нардеп розповів, чи вилучить НБУ старі монети
20 грудня, 20:59
Представники Черкащини у Раді. Хто заряджає, а хто розряджає країну?
Черкащино, кого ти обрала? Чим відзначилися нардепи Шевченкового краю за шість років спецпроєкт
18 грудня, 14:10
На початку жовтня у парламенті було зареєстровано законопроєкт, який має на меті перейменування назви розмінної монети «копійка» на «шаг»
Комітет Верховної Ради підтримав перейменування копійки на шаг
15 грудня, 16:01
Польща приєдналася до програми підтримки вступу України в ЄС
Польща приєдналася до програми підтримки вступу України в ЄС
13 грудня, 03:29
Зустріч президента з журналістами
Мирна угода, доля Донбасу, ЗАЕС, вибори... Тепер на Україну тиснуть не лише США
11 грудня, 20:28
Подоляк: президент Зеленський повинен подаватися на повторні вибори
Зеленський має йти на другий термін – Подоляк
11 грудня, 13:59
Наслідки обстрілу Охтирки
Росія атакувала Чернігів, Дніпро та Охтирку: головне за ніч
8 грудня, 05:48
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік
3 грудня, 15:22

Політика

Підготовка закону про вибори під час війни. Віцеспікер Ради назвав дату першого засідання
Підготовка закону про вибори під час війни. Віцеспікер Ради назвав дату першого засідання
«Найближчі тижні можуть бути інтенсивними». Глава держави розповів про мирні переговори
«Найближчі тижні можуть бути інтенсивними». Глава держави розповів про мирні переговори
Ексголовком ЗСУ прокоментував загрозу окупації Харкова
Ексголовком ЗСУ прокоментував загрозу окупації Харкова
Президент анонсував посилення безпілотної складової Сил оборони
Президент анонсував посилення безпілотної складової Сил оборони
«Є хороші ідеї, які можуть спрацювати». Зеленський розповів про перемовини з посланцями Трампа
«Є хороші ідеї, які можуть спрацювати». Зеленський розповів про перемовини з посланцями Трампа
Зеленський поговорив з патріархом Варфоломієм
Зеленський поговорив з патріархом Варфоломієм

Новини

Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
Вчора, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
Вчора, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
Вчора, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
22 грудня, 21:15

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua