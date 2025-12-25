Підготовка закону про вибори під час війни. Віцеспікер Ради назвав дату першого засідання

До роботи буде залучено представників усіх парламентських фракцій та груп, громадських організацій, а також посадовців виконавчої влади та силових структур

Спочатку буде обговорено організаційні моменти, а потім члени групи заслухають доповідь ЦВК

У п’ятницю, 26 грудня, відбудеться перше засідання спеціальної робочої групи, яка займатиметься підготовкою законодавчих пропозицій щодо організації виборів та референдумів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на першого віцеспікера Верховної Ради Олександра Корнієнка в коментарі «Інтерфакс-Україна».

За словами Корнієнка, робота групи стартує в онлайн-форматі. «Завтра о 13:00 заплановано перше онлайн засідання робочої групи з питань підготовки виборів, референдумів під час воєнного стану та в повоєнний період. Наразі до складу робочої групи вже долучено близько 60 людей. Також можливо будуть долучатися люди без статусу члена робочої групи, але з можливістю брати участь», – зазначив він.

Як зазначив посадовець, до роботи буде залучено представників усіх парламентських фракцій та груп (по дві особи від кожної), близько 10 представників провідних громадських організацій, а також посадовців виконавчої влади та силових структур.

Від ЦВК до групи увійшли п’ятеро членів на чолі з головою комісії. Олександр Корнієнко також назвав своїх заступників у цій групі:

Олена Шуляк – голова комітету з питань державної влади;

Олександр Завітневич – голова комітету з питань нацбезпеки;

Олена Кондратюк – заступниця Голови Верховної Ради.

Також до складу групи за посадою увійшла заступниця голови профільного комітету Аліна Загоруйко.

За словами Корнієнка, зустріч триватиме близько двох годин і складатиметься з двох частин. Перша частина буде присвячена організаційним питанням, зокрема ідеї розподілу на тематичні підгрупи для більш професійних технічних обговорень. У другому блоці заплановано ґрунтовну презентацію від Центральної виборчої комісії.

«Члени ЦВК підготують таку оглядову презентацію, де піднімуть всі ті проблеми, які є і в виборах під час воєнного стану, і в повоєнних виборах… І далі ми просто обміняємось думками щодо того, які з цих проблем і як можна вирішувати, куди треба рухатись… Ну так, приблизно дві години ми попрацюємо», – розповів він.

Як відомо, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження і створив робочу групу для підготовки законопроєкту про вибори в Україні. Її очолює перший заступник спікера парламенту Олександр Корнієнко.

За словами спікера Ради, робоча група обговорить забезпечення можливості голосування на виборах для військових, а також забезпечення для них права бути обраними. Ще одним питанням є голосування українців, які перебувають за кордоном. Мова про те, в якому форматі має відбутися таке голосування. У багатьох країнах, зокрема країнах ЄС, обмежене або заборонене голосування поза дипломатичними або консульськими установами.

Крім того, парламентарі обговорюватимуть механізми проведення виборів на тимчасово окупованих територіях.