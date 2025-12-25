Ексголовком ЗСУ прокоментував загрозу окупації Харкова

Віктор Муженко: «Простого шляху росіян у напрямку Слов’янська не буде»

Ексголовком ЗСУ Віктор Муженко заявив, що наразі від оборони Донбасу залежить майбутнє Харкова. Він також прокоментував можливе взяття під контроль водогону «Дніпро-Донбас», яке може заблокувати Харків. Про це Віктор Муженко розповів в інтерв’ю «Радіо Свободи», пише «Главком».

За словами Віктора Муженка, швидкого і простого шляху росіян у напрямку Слов’янська не буде. «Він не буде таким, на який вони очікують. Це буде досить тривало», – зазначив він. Однак існує питання створення загрози для Лиману. Вона може активізувати дії на Лиманському напрямку. «Відповідно, це активізує дії на Костянтинівському напрямку. Саме напрямок Костянтинівки – це охоплення цієї агломерації з півдня. А Лиман можливий варіант охоплення з півночі», – зауважив ексголовком ЗСУ.

Віктор Муженко також пояснив, що падіння Мирнограда і Покровська відкриває шлях у напрямку Добропілля та Дніпра, тобто на Павлоград. Він пояснює, що такий сценарій створює можливості або умови виходу для росіян на адміністративний кордон Харківської області поблизу Барвінкового. «І це вже створює плацдарм, який створює загрозу для захоплення Харкова», – додав Муженко.

На думку Віктора Муженка, те що Україна виступає проти виведення військ з Донецької області є цілком зрозумілим. Адже це створює потенційну загрозу для окупації Харкова. Також він пояснює, що ця загроза знову стане актуальною, якщо Росія буде вимагати виведення наших військ з Донбасу, апелюючи тим, що йому потрібна вода. «Вода на Донбас проходить по каналу «Сіверський Донець-Донбас» до Донецька, Горлівки. Але питання в тому, що сам канал «Сіверський Донець–Донбас» не забезпечує Донбас водою. Тому був побудований канал «Дніпро–Донець». Ця гілка забезпечує подачу води в Сіверський Донець, а вже потім через канал «Сіверський Донець-Донбас» відповідну агломерацію: Слов’янськ, Краматорськ, Горлівку і Донецьк», – розтлумачив ексголовком ЗСУ.

Через це може виникнути питання щодо запобігання гуманітарній катастрофі через нестачу води. «Потрібно буде взяти під контроль канал «Дніпро–Донбас». Він бере свій початок у Дніпрі. А далі відкриває ще один шлях. У перспективі це Грайворона, Берестин. І тоді Харків фактично опиняється повністю заблокованим, охопленим, і виникає проблема з логістикою для практично мільйонного міста», – розповів Віктор Муженко.

