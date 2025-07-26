Кум Путіна заявив, що України як держави не існує

Кум Путіна наполягає: Українці після 11 років запеклої війни мають погодитись на поглинання Росією

Обвинувачений у державній зраді колишній український проросійський політик Віктор Медведчук у інтерв'ю для пропагандистського видання ТАСС заявив, що єдиною можливістю для майбутнього українського народу стане об'єднання з Росією, передає «Главком».

«Треба облаштовувати майбутнє українського народу, і шлях тут один – об'єднання з Росією», – сказав Медведчук.

Кум Путіна заявив, що України як держави не існує, і відновленню не підлягає.

Варто зазначити, що заяви Медведчука пролунали у той час, коли в Україні тривають протести проти закону №12414, що обмежує повноваження антикорупційних органів НАБУ та САП.

Очевидно, що його слова спрямовані на те, аби скористатися внутрішніми обставинами в Україні для загострення ситуації.

Як відомо, Служба безпеки України і Державне бюро розслідувань завершили розслідування у справі проти народного депутата України Віктора Медведчука за статтями про державну зраду та порушення звичаїв війни.

Офіс генпрокурора склав обвинувачений акт стосовно Медведчука за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу («Державна зрада») і ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу («Порушення законів та звичаїв війни», а саме: пособництво незакінченому замаху на розграбування національних цінностей на окупованій території).

Обвинувачений у державній зраді колишній український проросійський політик, державний та громадський діяч Віктор Медведчук і колишній український журналіст Денис Жарких заснували політичний проєкт «Інша Україна» і зареєстрували його в Росії як громадську організацію.

До слова, колишні народні депутати, олігархи Віктор Медведчук й Вадим Новинський погрожували президенту України Володимиру Зеленському на початку повномасштабної війни. За словами президента, політики багато разів передавали ультиматуми від глави Кремля Володимира Путіна. Зокрема, говорили про те, як треба здавати українські території.

Нагадаємо, 21 вересня 2022 року Віктора Медведчука Україна обміняла на 215 українських військових, зокрема, пʼятьох командирів полку «Азов».

12 квітня 2022 року СБУ провела спецоперацію із затримання народного депутата, голови політради партії «Опозиційна платформа – За життя», кума Путіна Віктора Медведчука.