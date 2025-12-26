Президент анонсував зустріч з Трампом

Зеленський: Багато може вирішитися до нового року

Секретар РНБО Рустем Умєров доповів президенту України Володимиру Зеленському про контакти з американською стороною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Рустем Умєров доповів про свої чергові контакти з американською стороною. Жодного дня не втрачаємо. Домовилися про зустріч на найвищому рівні – з президентом Трампом найближчим часом. Багато може вирішитися до нового року. Слава Україні!», – йдеться у повідомленні.

Напередодні у матеріалі Kyiv Post йшлося, що Зеленський може відвідати резиденцію Трампа у Флориді 28 грудня, «якщо все піде за планом». Високопоставлений західний чиновник, залучений до координації між США та Європою, повідомив, що після нещодавніх зустрічей на високому рівні адміністрації Трампа в Маямі та Флориді, зараз панує настрій «обережної інтриги».

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що секретар РНБО Рустем Умєров та начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов продуктивно попрацювали з представниками президента США Дональда Трампа і підготували драфти ключових документів щодо гарантій безпеки України, відновлення країни та базових рамок для завершення війни.