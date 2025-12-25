Головна Країна Політика
«Найближчі тижні можуть бути інтенсивними». Глава держави розповів про мирні переговори

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
«Найближчі тижні можуть бути інтенсивними». Глава держави розповів про мирні переговори
Володимир Зеленський повідомив деталі роботи над мирним планом з американською стороною
фото: Офіс президента

За словами президента, Україна знає, як наблизити реальний мир

Секретар РНБО Рустем Умєров матиме розмову з американськими посадовцями під час якої вони обговорюватимуть мирну угоду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення українського лідера Володимира Зеленського.

Президент розповів, що сьогоднішня розмова з представниками очільника США Дональда Трампа тривала близько години.

«І це була справді хороша розмова, багато деталей, є хороші ідеї, ми їх обговорили. Є деякі наші нові ідеї, як наблизити реальний мир, і це стосується форматів, це стосується зустрічей, безумовно таймінгу. Сьогодні Рустем Умєров ще буде говорити з американською командою, важливо, якщо в нас вийде організувати те, про що ми говорили сьогодні», – каже він.

Зеленський наголосив, що деякі документи готові, а інші потрібно трохи доопрацювати.

«Звісно, щодо сенситивних питань іще треба попрацювати. Але ми разом з американською командою розуміємо, як це все забезпечити. Найближчі тижні теж можуть бути інтенсивними. Дякую, Америко! І дякую всім, хто продовжує свій тиск на Росію заради того, щоб там зрозуміли на сто відсотків, що затягування війни буде мати жорсткі наслідки для них – для Росії», – пояснив очільник України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів розмову зі спеціальним представником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Зеленський розповів, що окрім нього у розмові взяли участь представники переговорної групи: Рустем Умєров, Андрій Гнатов, Андрій Сибіга, Сергій Кислиця, Ігор Брусило, Олександр Бевз.

Як повідомлялося, посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що врегулювання війни Росії проти України може відбутися вже впродовж найближчих 90 днів. Водночас Bloomberg повідомляв, що Російська Федерація вимагатиме ключових змін в крайній версії мирного плану США та України, який складається з 20 пунктів.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що у разі відмови Росії від мирного плану Сполучені Штати змушені будуть різко посилити військову підтримку України та запровадити максимальні санкції проти Москви.

«Найближчі тижні можуть бути інтенсивними». Глава держави розповів про мирні переговори
«Найближчі тижні можуть бути інтенсивними». Глава держави розповів про мирні переговори
