Зеленський змінив склад Ставки

Президент увів до персонального складу Ставки верховного головнокомандувача Острянського

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про зміну у складі Ставки верховного головнокомандувача. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ глави держави №987/2025.

«Відповідно до статті 8 закону України «Про оборону України», на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України постановляю: на часткову зміну статті 2 указу президента України від 24 лютого 2022 року № 72/2022 «Про утворення Ставки верховного головнокомандувача» (зі наступними змінами) увести до персонального складу Ставки верховного головнокомандувача Острянського Євгенія Вікторовича – першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України», – йдеться в указі.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року Зеленський призначив генерал-майора Євгенія Острянського першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

«Євгеній Острянський – офіцер із понад тридцятирічним досвідом військової служби, фахівець у стратегічному плануванні та оборонному управлінні. У Раді національної безпеки та оборони України пан Острянський займатиметься військовим блоком питань: координацією всіх питань із сектором Сил безпеки і оборони для посилення нашого війська, а також координацією та підготовкою засідань Ставки верховного головнокомандувача», – прокоментував призначення секретар РНБО Рустем Умєров.

Євгеній Острянський є генерал-майором, заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України. Закінчив Одеське вище військове об'єднане училище (1993 рік), Національну академію оборони України (2001 рік) та Національний університет оборони України (2012 рік). Пройшов усі щаблі служби від командира взводу до заступника начальника управління воєнно-стратегічного аналізу Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ.

Надалі обіймав посади начальника управління воєнно-стратегічного аналізу Головного оперативного управління Генерального штабу ЗС України, заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ та начальника Головного управління оборонного планування Генерального штабу ЗСУ. З 24 травня 2025 року став заступником начальника Генерального штабу ЗСУ.