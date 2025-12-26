Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський змінив склад Ставки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський змінив склад Ставки
Євгеній Острянський – військовий із понад тридцятирічним досвідом
фото: Генштаб ЗСУ

Президент увів до персонального складу Ставки верховного головнокомандувача Острянського

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про зміну у складі Ставки верховного головнокомандувача. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ глави держави №987/2025.

«Відповідно до статті 8 закону України «Про оборону України», на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України постановляю: на часткову зміну статті 2 указу президента України від 24 лютого 2022 року № 72/2022 «Про утворення Ставки верховного головнокомандувача» (зі наступними змінами) увести до персонального складу Ставки верховного головнокомандувача Острянського Євгенія Вікторовича – першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України», – йдеться в указі.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року Зеленський призначив генерал-майора Євгенія Острянського першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

«Євгеній Острянський – офіцер із понад тридцятирічним досвідом військової служби, фахівець у стратегічному плануванні та оборонному управлінні. У Раді національної безпеки та оборони України пан Острянський займатиметься військовим блоком питань: координацією всіх питань із сектором Сил безпеки і оборони для посилення нашого війська, а також координацією та підготовкою засідань Ставки верховного головнокомандувача», – прокоментував призначення секретар РНБО Рустем Умєров.

Євгеній Острянський є генерал-майором, заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України. Закінчив Одеське вище військове об'єднане училище (1993 рік), Національну академію оборони України (2001 рік) та Національний університет оборони України (2012 рік). Пройшов усі щаблі служби від командира взводу до заступника начальника управління воєнно-стратегічного аналізу Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ.

Надалі обіймав посади начальника управління воєнно-стратегічного аналізу Головного оперативного управління Генерального штабу ЗС України, заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ та начальника Головного управління оборонного планування Генерального штабу ЗСУ. З 24 травня 2025 року став заступником начальника Генерального штабу ЗСУ.

Теги: Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Український лідер провів Ставку
Призначення нового очільника повітряного командування «Південь». Зеленський розповів деталі
22 грудня, 17:57
Володимир Зеленський подякував Джорджі Мелоні за енергетичну підтримку України
Зеленський зустрівся з премʼєркою Італії
9 грудня, 19:06
Президент каже, що Сполучені Штати шукають компроміс у переговорах, аби завершити війну
Зеленський назвав пункт мирного плану, щодо якого досі не знайдено компромісу
8 грудня, 20:20
У відеозверненні президента з нагоди Дня Збройних сил України показані мурали в Україні та світі, присвячені українським захисникам
Зеленський згадав захисників, яким присвячені мурали в Україні та світі (фото)
7 грудня, 12:22
За словами Зеленського, Україна буде очікувати на сигнали від американської делегації після її зустрічей у Росії
Зустріч Путіна і Віткоффа. Зеленський заявив, що очікує сигнали від делегації США
2 грудня, 20:44
Спецпосланець Віткофф та зять Трампа Кушнер прибули до РФ
Віткофф та Кушнер після переговорів з Путіним зустрінуться з Зеленським – Axios
2 грудня, 16:58

Політика

Зеленський змінив склад Ставки
Зеленський змінив склад Ставки
Президент анонсував зустріч з Трампом
Президент анонсував зустріч з Трампом
Підготовка закону про вибори під час війни. Віцеспікер Ради назвав дату першого засідання
Підготовка закону про вибори під час війни. Віцеспікер Ради назвав дату першого засідання
«Найближчі тижні можуть бути інтенсивними». Глава держави розповів про мирні переговори
«Найближчі тижні можуть бути інтенсивними». Глава держави розповів про мирні переговори
Ексголовком ЗСУ прокоментував загрозу окупації Харкова
Ексголовком ЗСУ прокоментував загрозу окупації Харкова
Президент анонсував посилення безпілотної складової Сил оборони
Президент анонсував посилення безпілотної складової Сил оборони

Новини

В Україні хмарно: погода на 26 грудня
Сьогодні, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua