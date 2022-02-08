Кличко підписав нові кадрові призначення

З другого лютого 2022 року обов'язки директора КП «Київінформ» виконує Євген Лопушинський

Мер Києва Віталій Кличко звільнив Анну Куницьку з посади директора КП «Київінформ». Про це стало відомо з розпорядження Київського міського голови.

«Звільнити Куницьку Анну Олегівну з посади директора комунального підприємства Київської міської ради «Київінформ» 01 лютого 2022 року за згодою сторін», – йдеться у документі.

Відомо, що з другого лютого 2022 року обов'язки директора КП «Київінформ» виконує Євген Лопушинський, перший заступник директора цього КП.

Уточнюється, що Лопушинського призначено на посаду тимчасово, до вирішення питання про призначення директора в установленому законодавством порядку.

Нагадаємо, раніше Віталій Кличко підписав розпорядження про кадрові призначення в столичній владі. Він призначив Аріну Алексеєву на посаду головного спеціаліста відділу забезпечення постійних комісій Київради з питань підприємництва та благоустрою. Також міський голова призначив Ольгу Прядкіну на посаду головного спеціаліста відділу забезпечення діяльності Уповноваженого Київради з прав осіб з інвалідністю.