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    Кличко підписав нові кадрові призначення

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    Кличко провів кадрові перестановки у КП &laquo;Київінформ&raquo; - Кличко підписав нові кадрові призначення

    Кличко провів кадрові перестановки у КП «Київінформ»

    фото: kyivcity.gov.ua

    З другого лютого 2022 року обов'язки директора КП «Київінформ» виконує Євген Лопушинський

    Мер Києва Віталій Кличко звільнив Анну Куницьку з посади директора КП «Київінформ». Про це стало відомо з розпорядження Київського міського голови.

    «Звільнити Куницьку Анну Олегівну з посади директора комунального підприємства Київської міської ради «Київінформ» 01 лютого 2022 року за згодою сторін», – йдеться у документі.

    Відомо, що з другого лютого 2022 року обов'язки директора КП «Київінформ» виконує Євген Лопушинський, перший заступник директора цього КП.

    Уточнюється, що Лопушинського призначено на посаду тимчасово, до вирішення питання про призначення директора в установленому законодавством порядку.

    Нагадаємо, раніше Віталій Кличко підписав розпорядження про кадрові призначення в столичній владі. Він призначив Аріну Алексеєву на посаду головного спеціаліста відділу забезпечення постійних комісій Київради з питань підприємництва та благоустрою. Також міський голова призначив Ольгу Прядкіну на посаду головного спеціаліста відділу забезпечення діяльності Уповноваженого Київради з прав осіб з інвалідністю.


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    Теги: Віталій Кличко Київ кадрові зміни мер
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    Кличко підписав нові кадрові призначення