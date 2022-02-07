Розстріл у Дніпрі: поранена військова вперше розповіла про напад

Жанну Шарову зараз лікують безкоштовно, але як буде далі – матір не знає

За словами Жанни, вона лише запам'ятала обличчя 20-річного нападника Артема Рябчука

Поранена внаслідок стрілянини в Дніпрі 22-річна військова Жанна Шарова вперше розповіла про те, що сталося вночі 27 січня. Про це повідомляє ТСН.

За словами Жанни, вона лише запам'ятала обличчя 20-річного Артема Рябчука.

«Я цієї людини взагалі не знала. Я навіть її ім'я та прізвище не знала. Я дуже рідко заступала в цю варту, де термінова служба. Я не знаю, чому вона так вчинила», – пояснила дівчина.

Своєю чергою, інший постраждалий – солдат Ігор Семенченко – каже, що незадовго до трагедії підозрюваний читав книгу та був спокійним.

Тим не менш, на постраждалих під час стрілянини чекає ще тривале лікування. Мама Жанни Шарової, Неля, розповіла про стан здоров'я доньки, пише «Сегодня».

«Жанну зараз лікують безкоштовно, але як буде далі – не знаю. Її стан трохи покращився – вона вже рухає ніжками, ручками, головою. Потроху розмовляє. Чи витягли три кулі? Я не знаю. По-моєму, були наскрізні поранення», – пояснила жінка, додавши, що її дочка матиме ще, як мінімум, одну складну операцію, але не виключено, що й дві.

«Лікарі кажуть, що чекає ще одна операція, але потім подивляться на стан і не виключають, що буде дві. Операція буде на хребті. Я дуже хочу подякувати лікарям лікарні імені Мечникова і всім людям, які нам допомогли, які здавали кров», – резюмувала Шарова.

Раніше стало відомо, що свідки стрілянини на «Південмаші» пройдуть психологічну реабілітацію у Нових Санжарах (фото).

Нагадаємо, 27 січня на території Південного машинобудівного заводу («Южмаш», «Південмаш») сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

Як повідомлялося, затриманий Рябчук «сидітиме все життя». Геращенко озвучив дві версії трагедії у Дніпрі. Раніше нардепка Юлія Яцик оприлюднила можливі мотиви вбивства.

Як відомо, проти нацгвардійця, який стріляв у побратимів, порушили три кримінальні справи. Слідчі вже повідомили затриманому Артемію Рябчуку про підозру. Також речниця МВС розповіла, чи мав нацгвардієць психічні відхилення.

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