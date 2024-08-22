Мер Ромнів отримав підозру за побиття секретаря міськради

За словами правоохоронців, очільник громади на робочому місці під час суперечки декілька разів ударив секретаря ради

Підозру Стогній отримав за фактом вчинення насильства щодо службової особи

Голова Роменської міської ради Олег Стогній 22 грудня 2023 року побив секретаря міськради, депутата В’ячеслава Губаря. Зокрема, сьогодні 22 серпня правоохоронці оголосили йому підозру. Про це повідомляє прокуратура Сумської області.

Як повідомляється, підозру очільнику однієї з територіальних громад Сумської області оголосили за фактом вчинення насильства щодо службової особи (ч. 2 ст. 350 КК України).

«22 грудня 2023 року на робочому місці під час суперечки, пов’язаної зі службовою діяльністю, очільник громади декілька разів ударив секретаря ради. Відповідно до висновку експертизи потерпілому спричинені легкі тілесні ушкодження», – йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що міський голова Ромнів не вперше потрапляє в подібні ситуації.

Так, на початку 2024 року на Алеї Слави Стогній побився з головою Роменської військової адміністрації Денисом Ващенком. Причиною стала спроба батьків загиблих воїнів встановити вазони на могилах, проти чого виступив міський голова. Між Стогнієм та родичами загиблих виникла словесна суперечка. В результаті, голова військової адміністрації Ващенко зі словами «Не кричи на людей» вдарив мера.

До слова, начальниця відділу кадрів міської ради Ромнів, що у Сумській області, влаштовувала в робочий час сеанси «чорної магії», намагаючись навести порчу на міського голову та колег.