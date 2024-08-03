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Розвідка знищила схованки та укріплення РФ на кордоні з Сумщиною (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Розвідка знищила схованки та укріплення РФ на кордоні з Сумщиною (відео)
Під ударом FPV-дронів опинилися схованки російських окупантів, їхні укріплення та військова інфраструктура
скріншот відео ГУР

Оператори тактичної групи «Афіна» Міжнародного легіону ГУР влучно відпрацювали по ворожих цілях

Українські розвідники завдали ударів по схованках та укріпленнях окупантів, розташованих на кордоні з Сумською областю. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони (ГУР).

«Оператори тактичної групи «Афіна» Міжнародного легіону ГУР МО України продовжують знищувати ворожі цілі поблизу Сумської області», – йдеться у повідомленні.

Як розповіли розвідники, під ударом FPV-дронів опинилися схованки російських окупантів, їхні укріплення та військова інфраструктура.

Нагадаємо, що сьогодні вночі безпілотники Служби безпеки України вразили аеродром «Морозовськ» у Ростовській області. Там розміщувалась ворожа ППО, авіаційна техніка та склади з КАБами, якими росіяни рівняють із землею українські міста. Спецоперація проводилася спільно із Головним управлінням розвідки Міноборони України та Силами оборони. 

Окрім аеродрому, безпілотники також уразили нафтобазу «Губкінська» в Білгородській області. Росіяни в соцмережах повідомляли про серію вибухів та займання на території нафтобази, а також про роботу систем ППО.

Раніше атаку на аеродром «Морозовськ» у Ростовській області підтвердив Генштаб. 

Також стало відомо, що ураження нафтокомбінату «Атлас» у Ростовській області РФ, що сталося уночі 3 серпня, – операція Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Теги: розвідка ГУР Сумщина

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