Розвідка знищила схованки та укріплення РФ на кордоні з Сумщиною (відео)
Оператори тактичної групи «Афіна» Міжнародного легіону ГУР влучно відпрацювали по ворожих цілях
Українські розвідники завдали ударів по схованках та укріпленнях окупантів, розташованих на кордоні з Сумською областю. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони (ГУР).
«Оператори тактичної групи «Афіна» Міжнародного легіону ГУР МО України продовжують знищувати ворожі цілі поблизу Сумської області», – йдеться у повідомленні.
Як розповіли розвідники, під ударом FPV-дронів опинилися схованки російських окупантів, їхні укріплення та військова інфраструктура.
Окупантам непереливки ― працюють Легіонери ГУР
Оператори тактичної групи «Афіна» Міжнародного легіону ГУР МО України продовжують знищувати ворожі цілі поблизу Сумщини
Під ударом FPV-дронів ― виявлені схованки російських окупантів, їхні укріплення та військова інфраструктура pic.twitter.com/Dlcl1o7wmm
Нагадаємо, що сьогодні вночі безпілотники Служби безпеки України вразили аеродром «Морозовськ» у Ростовській області. Там розміщувалась ворожа ППО, авіаційна техніка та склади з КАБами, якими росіяни рівняють із землею українські міста. Спецоперація проводилася спільно із Головним управлінням розвідки Міноборони України та Силами оборони.
Окрім аеродрому, безпілотники також уразили нафтобазу «Губкінська» в Білгородській області. Росіяни в соцмережах повідомляли про серію вибухів та займання на території нафтобази, а також про роботу систем ППО.
Раніше атаку на аеродром «Морозовськ» у Ростовській області підтвердив Генштаб.
Також стало відомо, що ураження нафтокомбінату «Атлас» у Ростовській області РФ, що сталося уночі 3 серпня, – операція Головного управління розвідки Міністерства оборони.
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