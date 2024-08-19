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Сумщина: РФ обстріляла Білопілля. Є загиблий, серед травмованих – дитина

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Сумщина: РФ обстріляла Білопілля. Є загиблий, серед травмованих – дитина
Попередньо, одна людина загинула, три травмовано, з них – одна дитина
фото: пресслужба ДСНС

Рятувальники ДСНС розбирали будівельні конструкції та уламки, деблокували тіло загиблого чоловіка

Російські війська завдали авіаудару по місту Білопілля на Сумщині. Внаслідок атаки загинув чоловік, поранено трьох людей, серед яких дитина. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Telegram.

Як зазначається, на місці вчорашнього авіаудару російських військ по місту Білопілля у Сумській області завершили аварійно-пошукові роботи. «Сумщина: ворог обстріляв Білопілля» – повідомили у ДСНС.

Як зазначається, росіяни завдали ворожий авіаційний удар по місту 18 серпня, пошкоджено та зруйновано будинки мирних жителів.

«Рятувальники ДСНС розбирали будівельні конструкції та уламки, деблокували тіло загиблого чоловіка. Попередньо, одна людина загинула, три травмовано, з них – одна дитина. Аварійно-пошукові роботи завершені» – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що РФ вдарила по об’єктах інфраструктури на Сумщині. Наслідки ворожої атаки уточнюються.

До відома, у Сумській області влада запроваджує систему перепусток для доступу в прикордонні райони. 

За словами начальник Сумської МВА, перепустки запроваджують на тлі спроб людей повернутися додому після евакуації. Окремі жителі намагаються повертатися до рідних домівок. Втім, місцева влада радить людям не наражати себе на небезпеку.

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Теги: Сумщина

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