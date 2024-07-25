Розвідка ідентифікувала військових РФ, які обстрілюють Харківщину і Сумщину «Іскандерами»

У ГУР наголошують, що кожен здійснений проти України воєнний злочин буде справедлива відплата

Постійне місце дислокації воєнних злочинців 112-ї ракетної бригади ЗС РФ розташоване у м. Шуя Івановської області

Оперативники та аналітики Головного управління розвідки Міністерства оборони України ідентифікували 30 осіб командного складу 112-ї ракетної бригади першої танкової армії московського військового округу ЗС РФ, які безпосередньо причетні до ракетних обстрілів Сумської та Харківської областей. Про це повідомляє пресслужба ГУР.

«Йдеться про застосування росіянами оперативно-тактичних комплексів «Іскандер» проти українських цивільних. ОТРК «Іскандер» завдає ударів балістичними та крилатими ракетами на дальність у понад 500 км», – йдеться у повідомленні.

фото: ГУР

Розвідка зазначає, що «Іскандерами» окупанти атакують Сумську та Харківську області. Наприклад, 24 липня 2024 року ракета «Іскандер-М» влучила в об’єкт цивільної інфраструктури у Харкові.

фото: ГУР

«Постійне місце дислокації воєнних злочинців 112-ї ракетної бригади ЗС РФ розташоване у м. Шуя Івановської області. До складу бригади входять одна ракетно-технічний дивізіон та три ракетні дивізіони, в яких налічуються дев'ять батарей з 12 пусковими установками комплексу «Іскандер»», – повідомляють у ГУР.

Нагадаємо, що раніше Головне управління розвідки, Служба безпеки України та Секретаріат уповноваженого з прав людини презентували проєкт «Хочу к своим», мета якого полягає в організації обміну українських колаборантів на українських військовополонених, цивільних заручників, викрадених українських дітей, російських політичних в’язнів, яких засудили за підтримку України.