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Підприємці однієї з областей платитимуть менше податків: деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Підприємці однієї з областей платитимуть менше податків: деталі
На сесії міської ради Харкова ухвалено рішення про звільнення підприємців від податку на землю, нерухомість та єдиного податку для ФОП четвертої групи
фото з відкритих джерел

Представники харківського бізнесу не платитимуть низку податків до кінця 2024 року

Харківських підприємців звільнено від податків на нерухомість, на землю та сплати єдиного податку для фізичних осіб – підприємців четвертої групи. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Відповідне рішення було ухвалено під час сесії міськради. Так, представників бізнесу буде звільнено від сплати податків до кінця 2024 року.

«Харків, ймовірно, єдине місто в Україні, а можливо, і у світі, яке пішло на такий сміливий крок заради підтримки підприємницької сфери, навіть ціною втрат значних надходжень до міського бюджету. Адже ми розуміємо, наскільки важливими є ці пільги в умовах війни та що завдяки їм власники бізнесів матимуть можливість інвестувати більше обігових коштів у розвиток своєї справи», – каже мер Харкова.

Як повідомлялося, Харків надаватиме компенсацію 70% витрат (але не більш ніж 100 тис. грн від вартості придбаного обладнання) на закупівлю генераторів для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та кооперативів.

Нагадаємо, Українська рада бізнесу опублікувала заяву в якій йдеться про те, що в урядовому законопроєкті № 11416 про підвищення ставок деяких податків і введення нових відсутні заходи боротьби з тіньовою економікою та заходи з підвищення ефективності роботи Державної податкової служби.

Раніше повідомлялося, що дискусія між Радою підприємців та представниками влади щодо підвищення податків завершилася безрезультатно.

Зокрема, Кабінет міністрів схвалив проєкт змін до державного бюджету на 2024 рік щодо збільшення фінансування сектору безпеки і оборони на 495,3 млрд грн, а також проєкт змін до Податкового кодексу щодо збільшення податкових надходжень на загальну суму 138,7 млрд грн. Як повідомлялося, новий законопроєкт, який пропонує внести зміни до Податкового кодексу, дозволять профінансувати додаткові військові видатки.

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Теги: податки бізнес Харків Ігор Терехов мер

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