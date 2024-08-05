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Окупанти збільшили використання FPV-дронів у двох областях

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Окупанти збільшили використання FPV-дронів у двох областях
Росіяни щоденно атакують населені пункти Чернігівської та Сумської областей
фото з відкритих джерел

Ситуація в прикордонні напружена, однак цілком контрольована

Російські війська почали частіше використовувати FPV-дрони та ударні безпілотники для атак прикордоння Чернігівської та Сумської областей. Про це заявив речник оперативно-тактичного угруповання «Сіверськ» Вадим Мисник в ефірі телемарафону.

Як каже військовий, ситуація в прикордонні напружена, однак цілком контрольована. Росіяни щоденно обстрілюють населені пункти Чернігівської та Сумської областей.

«Здебільшого використовує (ворог – «Главком») весь наявний арсенал озброєння, у тому числі артилерію різного калібру. Останній час ми спостерігаємо збільшення використання ворогом FPV-дронів, ударних безпілотних літальних апаратів. Також останніми днями ворог обстрілює із застосуванням авіації – некерованими авіаракетами. Але сьогодні зранку була інформація, що застосовували й керовані авіабомби», – розповів він.

Мисник зазначив, що рухи та ротації російських військ зумовлені їхніми діями на інших ділянках фронту. Їх присутність уздовж кордону Чернігівської та Сумської областей залишається стабільною.

«Ми відстежуємо переміщення їхніх бойових підрозділів, інших засобів прикриття, артилерії й ми знаємо про їхнє пересування і вибудовуємо систему оборони таким чином, щоб не дати ворогу вглиб нашої території здійснити наступальні дії, а дати максимальне ураження по ворогу», – додав речник.

Військовий також пояснив, що основною метою диверсійно-розвідувальних росіян груп є збір розвідданих. Хоча вони також можуть виконувати диверсійні завдання, їхнє основне завдання полягає у перевірці оборонних позицій та пошуку потенційних маршрутів проникнення.

«Завжди ми знали, що навпроти Сумської та Чернігівської областей діють спецпризначенці. Ми застосовуємо усі засоби антидиверсійних груп», – додав він.

Нагадаємо, у липні Україна вперше за час повномасштабної війни завдала більше атак безпілотниками дальньої дії, ніж Росія.

Як повідомлялося, окупанти просуваються на схід від Покровська, на захід від Донецька та в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей.

4 серпня на півночі Харківської області тривали позиційні бойові дії, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Продовжувалися бойові дії на північ від Харкова поблизу Глибокого та Липців та на північний схід від Харкова у та поблизу Вовчанська та поблизу Тихого.

До слова, російські війська використовують громадян Єгипту у Вовчанську Харківської області.

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Теги: війна окупанти Чернігівщина Сумщина

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