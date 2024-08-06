РФ вдарила ракетою по Сумщині

За попередніми даними, жертв немає

Сьогодні, 6 серпня, війська загарбників здійснили ракетну атаку по інфраструктурі Сумського району. Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА.

Як зазначається, попередьно, минулося без жертв. На місці працюють всі необхідні служби.

Наслідки ворожого удару уточнюються.

Нагадаємо, росіяни вдарили по центру Харкова, попередньо, ракетою «Іскандер» , 6 серпня близько 9:50. За даними поліції, зазнали руйнувань будівлі, поліклініка, пошкоджені фасади, вікна житлових будинків, щонайменше 25 цивільних автомобілів.

Внаслідок ракетного удару російських військ по Харкову кількість постраждалих зросла до восьми, серед них – восьмимісячна дитина.

Як повідомлялося, у Харкові під час повітряної тривоги пролунав вибух. Мер міста Ігор Терехов заявив, що росіяни вдарили по центральному району міста.