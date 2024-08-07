Удар на випередження. ЗСУ пішли на Курщину, щоб росіяни не атакували Сумщину?

Ігор Романенко заявив, що превентивні дії завжди є більш ефективні

Екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ пояснив, який сенс в атаці на Курську область

Росіяни накопичували сили та планували почати нові бойові дії на Сумському напрямку, проте ЗСУ вдарили на випередження і атакували Курську область РФ. Таку думку в коментарі «Главкому» висловив генерал-лейтенант у відставці, ексзаступник начальника Генштабу Ігор Романенко.

«Ми пам’ятаємо про російські плани почати нові бойові дії, зокрема, план, оприлюднений ГУР, щодо початку таких дій на Харківському і Сумському напрямах. Були відповідні аналізи накопичення сил росіян навколо, інтенсифікації дій навколо Сумщини. Маю на увазі застосування керованих авіаційних бомб, збільшення артилерії, підтягування резервів, а потім вже слід очікувати і початку бойових дій на землі», – зауважив генерал-лейтенант у відставці.

Ігор Романенко зазначив, що Україна мала вибір: «чи чекати поки ворог нападе, чи діяти на упередження та нав’язувати йому свої правила гри».

«Превентивні дії завжди є більш ефективні – краще нав'язувати свою ініціативу та досягати цілей», – наголосив ексзаступник начальника Генштабу.

Генерал-лейтенант у відставці пригадав досвід рейдів на територію РФ, які в ту мить покращили ситуацію на фронті. Також він зауважив, що на війні важливий тиск на морально-психологічний стан: «Якщо росіяни б’ють щодня, то наші громадяни переживають. А зараз в цьому стані знаходяться вже росіяни».

«Вже маючи попередній досвід рейдів (на територію РФ), ми бачили, що, росіяни вимушені були перекидати свої війська, зокрема, і з Харківського напряму, бо сил на місці не вистачало. Це, безумовно, покращило тоді ситуацію на фронті. Далі – перед нашими силами стоїть задача знищення озброєння, техніки, особового складу. І також важливий тиск на морально-психологічний стан», – йдеться у заяві.

Ігор Романенко наголосив, що для того, щоб спрогнозувати тривалість операції у Курській області РФ потрібно декілька моментів:

«Щоб відповісти на питання, скільки може тривати така операція, треба мати змогу оцінити, які конкретно сили беруть участь з нашої та російської сторін. А також наскільки у них є можливість підтримати свої сили ресурсами та резервами».

За розвитком наступу ЗСУ у Курській області слідкуйте за посиланням.

Нагадаємо, відучора російські пабліки повідомляють про досить стрімке просування ЗСУ в Курській області. Українська сторона зберігає мовчання. Тим часом російські ЗМІ повідомляють про те, що ЗСУ зайняли низку населених пунктів у Суджанському районі Курської області.

Раніше повідомлялося, що російські ЗМІ та влада країни агресорки не можуть дійти згоди у тому, що насправді відбувається у Курській області. Місцеві пабліки пишуть, що в населених пунктах Курської області зник зв'язок, губернатор закликає зберігати спокій, а місцеві жителі благають про евакуацію.

До відома, російські пропагандисти визнають, що ситуація в Курській області доволі напружена, українські сили дійсно активно наступають і проводять військову операцію на території РФ. Також міноборони країни-агресорки визнає, що в Курській області тривають бої з підрозділами Збройних сил України.

Також з'явилася неофіційна інформація, що місто Суджа Курської області у РФ перебуває під контролем Збройних сил України.