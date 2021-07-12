Меркель знову заговорила про реалізацію «формулу Штайнмаєра»

Володимир Зеленський зустрівся у Німеччині з Ангелою Меркель

На думку канцлерки Німеччини, у Мінських угодах «не вистачає прогресу»

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила про повільне виконання Мінських домовленостей. За її словами, необхідна реалізація «формули Штайнмаєра».

Про це вона сказала на брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

«Нам не вистачає прогресу в Мінських угодах. Україна на лінії розмежування відкрила багато КПВВ. На жаль, так не зробили сепаратисти в Луганській і Донецькій областях. З іншого боку, нам потрібна імплементація так званої формули Штайнмайєра», – заявила Меркель.

Вона також підтвердила позицію Німеччину стосовно збереження транзиту газу через Україну після завершення будівництва газопроводу «Північний потік-2»

«Ми хочемо досягти того, щоб лишився транзит газу через Україну й у майбутньому. Ми хочемо, щоб Україна залишалася транзитною країною для газу, навіть після завершення будівництва «Північного потоку-2», – заявила канцлерка Німеччини.

Зазначимо, що «формула Штанмаєра» – це запропонований 2016 року тодішнім головою міністерства зовнішніх справ Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром варіант реалізації Мінських угод, головним пунктом якого є надання «особливого статусу Донбасу через чесні, демократичні вибори відповідно до стандартів ОБСЄ».

Закон про «особливий статус» ОРДЛО на тимчасовій основі набирає чинності після проведення там виборів. Конкретний текст «формули Штайнмайєра» Україна узгодила восени 2019 року,

Нещодавно голова української делегації в Тристоронній контактній групи, перший президент Леонід Кравчук не відкидав можливості імплементації Україною «формули Штайнмаєра».